Wrestling-Star Gabbi Tuft outet sich als trans

Mit diesem Foto outete sich Gabbi Tuft in sozialen Netzwerken als trans



Ein ehemaliger Superstar des weltweit führenden Wrestling-Unternehmes WWE hat sich als trans geoutet. Die Kalifornierin Gabbi Tuft, die in der WWE-Welt unter dem Künstlernamen Tyler Reks bekannt wurde, veröffentlichte am Freitag auf Instagram einen berührenden Offenen Brief, in dem sie erstmals öffentlich über ihre Geschlechtsidentität sprach: "Das ist die Seite von mir, die im Schatten versteckt war und Angst hatte, was die Welt von ihr halten würde. Sie hatte Angst, was meine Familie, meine Freunde und meine Fans sagen oder tun würden."



Ferner schrieb die 42-Jährige, dass sie nicht länger Angst habe: "Ich kann jetzt mit Selbstbewusstsein sagen, dass ich mich dafür liebe, wer ich bin. Die letzten acht Monate seien hingegen die "dunkelsten meines gesamten Lebens" gewesen. "Der seelische Aufruhr, transgender zu sein und der Welt entgegenzutreten, hat mich in mehreren Fällen fast das Leben gekostet", so Tuft weiter. Der Tag, an dem sie ihr "authentisches Selbst" werden konnte, sei jener Tag gewesen, "als ich mich nicht mehr darum geschert hatte, was andere Leute denken". Ihre Freund*innen, ihre Verwandten und ihre Ehefrau Priscilla Tuft, mit der sie seit 2002 verheiratet ist, hätten ihre Geschlechtsidentität akzeptiert. "Ihnen werde ich immer dankbar sein", so Gabbi Tuft.

In einem Interview in der TV-Show "Extra" erklärte die 42-Jährige, dass sie bereits im Alter von zehn Jahren heimlich im Kleiderschrank ihrer Mutter gespielt habe. Sie habe diese Seite ihrer selbst aber jahrzehntelang unterdrückt. In dem Interview erklärte ihre Ehefrau auch, dass sie nach der Transition nicht mehr Sex mit ihrer Partnerin habe. Das Interview führte Billy Bush, der Vetter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush – er wurde 2016 weltweit durch ein mitgeschnittenes Audio-Tonband bekannt und berüchtigt, in dem er über die Missbrauchsfantasien des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ("Grab her by the pussy") lachte.

Tuft begann ihre Wrestling-Karriere 2007. Von 2009 bis 2012 war sie in WWE-Shows aktiv. Ihre Karriere beendete sie 2014 und arbeitete fortan im Marketing. Sie gründete außerdem mit anderen Wrestler*innen eine Fitnesswebseite. (dk)