Ajatollah: Covid-Impfstoff macht homosexuell

Ajatollah Abbas Tabrizians Ansichten zu Corona sind wenig evidenzbasiert

Heute, 16:31h, noch kein Kommentar

Ein iranischer Geistlicher hat eine ganz besondere Nebenwirkung der Corona-Impfstoffe ausgemacht: Der aus der Millionenstadt Ghom stammende Ajatollah Abbas Tabrizian schrieb laut "Jerusalem Post" seinen mehr als 200.000 Fans auf der russischen Plattform Telegram: "Geht nicht in die Nähe derjenigen, die den Covid-Impfstoff erhalten haben. Aus ihnen sind Homosexuelle geworden."



Mit seiner Meinung ist Tabrizian unter Eiferern der abrahamitischen Religionen nicht alleine: Bereits kurz nach dem Impfstart in Europa hatte der ulraorthodoxe Rabbi Daniel Asor ebenfalls behauptet, dass Personen, die den Corona-Impfstoff erhalten, plötzlich Mitglieder des gleichen Geschlechts begehren würden (queer.de berichtete).



Zuvor hatten religiöse Würdenträger queere Menschen für den Corona-Ausbruch verantwortlich gemacht (queer.de berichtete). Laut dem russisch-orthodoxen Erzbischof von Berlin sind trans Menschen schuld an der Pandemie – und das Mittel gegen Corona sei Beten (queer.de berichtete). Der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr sieht hingegen gleichgeschlechtliche Ehen als einen der Gründe für die Ausbreitung von Covid-19 (queer.de berichtete).

Tabrizian hat weitere steile Thesen zu Corona

Ajatollah Tabrizian hat zwar viele Anhänger im Iran, gilt allerdings dort als Exot. Er empfiehlt eine "islamische Medizin" und verteufelt die Schulmedizin als westlichen Kolonialismus. Das soll laut Berichten sogar das Gesundheitsministerium des iranischen Regimes verärgern, das offiziell bislang rund 60.000 Corona-Tote im Land zugegeben hat.



Bereits in der Vergangenheit hatte Tabrizian mit haarsträubenden Äußerungen zu Corona für Kopfschütteln gesorgt. Letzten Sommer behauptete er etwa, die Virusübertragung finde nur durch Frauen statt – Männer, so sagte er, könnten sich nur durch körperlichen Kontakt mit dem anderen Geschlecht infizieren. Daher sei es nur für Frauen notwendig, eine Maske zu tragen.



In einer weiteren Rede empfahl er letztes Frühjahr sogar ein eigenes Heilmittel gegen Corona: Veilchenöl, das vor dem Schlafengehen auf den Anus aufgetragen werden muss. (cw)