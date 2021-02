Queeres Netzwerk NRW sucht Landeskoordination Inter*

Heute, 02:39h, noch kein Kommentar

Das Queere Netzwerk NRW e.V. ist der landesweite Fach- und Dachverband der LSBTIQ*-Selbsthilfe mit mehr als 40 Mitgliedsgruppen aus ganz NRW. Wir bieten Vernetzung, Bildung, Beratung und Empowerment zu Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt für Nordrhein-Westfalen.



Die Landeskoordination Inter* NRW soll als landesweite Fachstelle zur Unterstützung der Gruppen und Angebote für inter* Menschen und deren Familien und Bezugspersonen erstmals aufgebaut werden. Die Landeskoordination Inter* soll Selbsthilfe unterstützen, Eltern vernetzen und Beratungsangebote koordinieren. Außerdem sollen Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Inter* gestärkt werden.



Wir suchen zum 15.03.2021 oder später eine engagierte



Landeskoordination Inter* NRW

(Stellenumfang: 50%).



Ihre Aufgaben sind:

• Konzeption, Planung, Durchführung, Dokumentation und Abrechnung von Vernetzungstreffen, Workshops und Arbeitstreffen für inter* Personen, deren Bezugspersonen und Gruppen

• Erstellung von Publikationen zu inter* bezogenen Themen

• Aufbau und konzeptionelle Begleitung eines externen Beratungsangebots

• Landesweite fachliche und politische Beratung zu inter*-Themen und Mitwirkung in entsprechenden Fachgremien

• Antragserstellung sowie Verwendung und Nachweis öffentlicher Förderungen



Sie bringen mit:

• Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen

• Wünschenswert wären Erfahrungen in der (ggf. ehrenamtlichen) Arbeit mit inter*-Bezug

• Einblicke in Lebensrealitäten von inter* Menschen und deren Angehörige

• Erfahrung im Projektmanagement, konzeptionelles Denken und vernetzendes Handeln

• Erfahrung im Verfassen von Texten

• Fähigkeiten in der Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen sowie in der Moderation von Gruppen wünschenswert

• Bereitschaft zu Dienstreisen sowie zu Wochenend- und Abendarbeit



Wir bieten:

• Vergütung nach TV-L 10, Einstufung je nach Erfahrung

• Einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen

• Die Möglichkeit eine neue Fachstelle Inter* aufzubauen und Pionier*innenarbeit zu leisten

• Ein ambitioniertes Netzwerk, das die Arbeit tatkräftig unterstützt

• Ein tolles Geschäftsstellenteam im Herzen von Köln



Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 31. Dezember 2022. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen mit aussagekräftigem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 28.02.2021 ausschließlich per Mail an: . Angaben zu Geschlecht oder Familienstand sowie das Einsenden eines Fotos werden nicht erwartet.



Besonders freuen wir uns über inter* Bewerber*innen. Außerdem ist es uns ein besonderes Anliegen viele Perspektiven in unsere Arbeit mit einzubeziehen und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrungen besonders zur Bewerbung ein.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in den ersten beiden Märzwochen in Köln oder online statt.



Ansprechperson:

Benjamin Kinkel

Geschäftsführung des Queeren Netzwerks NRW e.V.