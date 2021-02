Google ehrt Fredy Hirsch mit Doodle

Gestern, 10:42h,

Der amerikanische Suchmachmaschinenkonzern Google ehrt am Donnerstag den offen schwulen deutsch-jüdischen Athleten Fredy Hirsch in mehreren Ländern mit einem sogenannten Doodle, weil er an diesem Tag seinen 105. Geburtstag feiern würde. Hirsch war ein Vertreter des 1928 gegründeten Jüdischen Pfadfinderbundes und kam 1944 als Insasse des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau ums Leben.



Fredy Hirsch (1916-1944) (Bild: ZDF)

"Alfred 'Fredy' Hirsch wurde an diesem Tag im Jahre 1916 in Aachen, Deutschland, geboren, wo er eine Laufbahn als Lehrer von mehreren jüdischen Jungendorganisation und Sportverbänden begann", so beschreibt Google auf Englisch den Lebensweg Hirschs. Dabei wurde auch ausdrücklich seine Homosexualität erwähnt: "Er war offen schwul in einer Zeit, in der queere Menschen von der wachsenden NSDAP verfolgt wurden.



Er floh in die Tschechoslowakei, bis das Nazi-Regime ins Land einmarschiert ist und ihn zuerst ins Ghetto Theresienstadt und dann 1943 nach Auschwitz deportiert hat." In Gefangenschaft kümmerte sich Hirsch um Tausende jüdischer Kinder, die er unter schweren Bedingungen unterrichtete. Google merkte an, dass Hirsch in Auschwitz "gegen alle Widerstände" eine Kindertagesstätte betrieben habe. "Viele der Kinder, die Hirsch unterrichtet hat, sagten später, dass er ihre kreative Ader geweckt habe." Unter ihnen sei etwa Zuzana Růžičková (1927-2017), die Auschwitz überlebte und später laut Google zu einer der "weltgrößten Cembalistinnen" aufgestiegen sei.

Der Doodle ist laut Google in Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Israel zu sehen.



(Bild: Google)

Als Google Doodle (Deutsch: Gekritzel) wird die grafische Veränderung des Firmenlogos des US-Techkonzerns bezeichnet. Bereits seit 1998 stellt das Unternehmen das Logo zu besonderen Anlässen in veränderter Form dar. Meistens sind die Buchstaben noch zu erkennen. Zusätzlich sind diese Grafiken mit einer Suchanfrage zu dem entsprechenden Thema verlinkt. Letztes Jahr ehrte Google mit einem Doodle bereits LGBTI-Aktivistin Marsha P. Johnson (queer.de berichtete). (dk)