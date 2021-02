Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland sucht Jugendbildungsreferent*in

Heute, 13:13h, noch kein Kommentar

Das Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland als eingetragener und eigenständiger Verein, versteht sich als einzigartiger Jugendverband von und für queere Jugendliche und junge Erwachsene in Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Wir besitzen die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe auf Landesebene und engagieren unsüberwiegend ehrenamtlich in den Felder der Jugendarbeit.



Seit dem Jahr 2010 existieren wir als Vereinund bieten LSBTIQ* jungen Menschen die Möglichkeit sich gemeinschaftlich zu organisieren, zuvernetzen und zu engagieren.



Unser Leistungsangebot umfasst unter anderem, den Aufbau und die Betreuung von eigenen queerenJugendgruppen im ländlichen Bereich von Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Vernetzung mit demProjekt "Queernect", was die Rahmenbedingungen für Jugendgruppen und Hochschulreferaten imBundesland bietet, bis hin zu außerschulische Bildungsangeboten, aber auch Beratungen mit unserem peer-Beratungsprojekt "BeYourself".



Die fachliche und inhaltliche Unterstützung bei Fachtagungen undBildungsprojekten gehört ebenso zu unseren Aufgaben. Zudem sind wir aktiv im Land als politische Interessenvertretung für LSBTIQ* Jugendliche unterwegs.



Zum 01.04.2021 suchen wir bei entsprechender Bescheidung der*s Fördermittelgeber*in fürunseren Standort in Halle (Saale) mit dem Tätigkeitsbereich in Sachsen-Anhalt Nord eine*n



Jugendbildungsreferent*in (20h/Woche) .



Was erwartet Dich:

• Entwicklung eines außerschulischen Jahresbildungsprogrammes mit dein*r Kolleg*in, das neben Jugendleiter*innenschulungen, unter anderem auch empowernde Bildungsangebote für unsere Zielgruppe beinhalten soll. Die entsprechenden Bildungsangebote planst Du, führst sie durch oder begleitest diese, bereitest sie auf und führst Bericht.

• Übernahme und Koordination verbandssübergreifender Projekte und Sonderaufgaben gehören ebenfalls dazu.

• Du entwickelst, auch in Kooperation mit anderen Trägern, Fachtagungen, in denen Du aktiv an der Entwicklung, Planung, Durchführung und Evaluation beteiligt bist.

• Du unterstützt landkreisübergreifend bei der Etablierung, dem Aufbau und der Begleitung von queeren Jugendtreffs, unterstützt die Jugendleitungen fachlich und führst Erstberatungen durch bzw. unterstützt die peer-Berater*innen darin.

• Zudem wirst Du Lambda in verschiedenen Netzwerken und Gremien vertreten.

• Du wirst Ansprechperson für Menschen und Organisationen, die mit queeren Jugendlichen arbeiten.



Was brauchen wir:

• Hochschulabschluss BA Soziale Arbeit (oder vergleichbare pädagogische Qualifikation), Psychologie oder Sexualwissenschaften

• eine offene Haltung gegenüber allen Identitäten unserer Zielgruppe (LSBTIQ*)

• Erfahrungen im Bereich der Arbeit mit Ehrenamtlichen

• fundierte Kenntnisse zu LSBTIQ* Lebensweisen sowie zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

• Erfahrungen in der konzeptionellen Arbeit

• hohes Maß an Selbstorganisation und Strukturiertheit, Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit



Was bieten wir:

• viel Platz für Kreativität

• eine*n Kolleg*in, ebenfalls Jugendbildungsreferent*in für Sachsen-Anhalt Süd

• eine vorerst befristete Stelle bis 31.12.2021, eine Verlängerung wird bei entsprechender Bescheidung angestrebt

• Strukturen, die überwiegend ehrenamtlich aufgebaut sind und in denen sich Jugendliche und junge Erwachsene engagieren

• Gehalt in Anlehnung an der TVÖD-L Ost EG 9a Stufe 1 inklusive einer Jahressonderzahlung

• 30 Tage Urlaub für ein komplettes Jahr



Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ohne Foto) bis zum 10.03.2021 und in einer Datei, ausschließlichper Email an .



Die Vorstellungsgespräche sind zwischen 15.03. & 21.03.2021 geplant.



Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland e.V.

Große Klausstraße 11

06108 Halle (Saale)

Auskunft gibt Martin Taube