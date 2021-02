Bondage, BDSM, Fetisch: Ein Kink-Coach klärt auf

Von Phil Hollister

In pandemiefreien Zeiten ist Berlin die europäische Hauptstadt des Kink. Ein Paradies für Leute, die mit Blümchensex nicht so viel anfangen können, sondern eher auf Fessel- und Rollenspiele, auf Toy-Actions oder Fetischfreuden stehen.



Anlässlich des Folsom-Festivals 2020 hatte ich ein paar Video-Aufträge, denn die Fetisch-Großveranstaltung fiel aus, so dass einige Teilnehmende zumindest online vertreten sein wollten. Dabei lernte ich auch den Kink-Coach Dan Apus Monoceros kennen, der mich spontan einlud, an einem Bondage-Kurs teilzunehmen. Ich kam natürlich mit meinen Kameras, um diese Gelegenheit in Fotos und Videos festzuhalten.



Zu einem späteren Zeitpunkt verabredete ich mich nochmals mit Dan, der mir viel über die lebendige Cruising- und Sexclub-Szene von Berlin erzählte. Im Video räumt er mit Klischees und Vorurteilen über BDSM, Fetisch und Kink auf und berichtet über Themen wie Sicherheit, Einstieg und Coming-out. Besonders anschaulich berichtet Dan von seinen Bondage-Kursen, die coronabedingt im Moment online stattfinden.



