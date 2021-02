Ari Gold ist tot

Ari Gold wurde nur 47 Jahre alt

Heute, 13:31h,

LGBTI-Aktivist, Produzent, Tänzer und Popsänger Ari Gold ist laut einem Bericht des Szenemagazins "Out" vom Sonntag im Alter von 47 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Er hatte in den letzten Jahren an Leukämie gelitten. Viele Stars aus der queeren US-Szene haben sich nach der Meldung in sozialen Netzwerken von Gold verabschiedet.

Gold war in einer jüdisch-orthodoxen Familie im New Yorker Stadtbezirk Bronx aufgewachsen und begann seine Karriere zur Jahrtausendwende. Insgesamt hat der Künstler sieben Alben in seiner Karriere veröffentlicht. Er gewann mehrere Preise – etwa 2001 die Auszeichnung als "bestes Debütalbum" bei den Outmusic Awards. 2007 war er mit seinem Song "Where the Music Takes You" siegreich bei der USA Songwriting Competition.

"Bis wir uns wiedersehen, lieber Freund"

RuPaul Charles, der von Gold als Mentor bezeichnet worden war, bekundete am Sonntag sein Beileid. "Bis wir uns wiedersehen, lieber Freund", schrieb der 60-jährige Moderator von "RuPaul's Drag Race" am Sonntag auf Twitter. Die beiden waren seit 2002 eng befreundet und haben auch zusammengearbeitet – Gold hatte etwa im Jahr 2007 eine Rolle in Charles' Film "Starrbooty" übernommen. Charles erklärte, er habe erst wenige Tage vor dessen Tod mit Gold gesprochen.



Auch Blogger Perez Hilton erinnerte an Gold: "Ari Gold war eine Ikone von New York City. Wir werden ihn schmerzlich vermissen", schrieb der 42-Jährige auf Twitter. Dragqueen Peppermint, die bei "RuPaul's Drag Race" den zweiten Platz belegt hatte, erklärte, dass sie und Gold "verbunden waren durch unsere Liebe zu Madonna und Wonder Woman". Sänger Joseph Nguyen ergänzte, dass Gold der "erste schwule Star" gewesen sei, "der voll hinter der Wahrheit seines Schwulseins stand". Weiter schrieb Nguyen: "Er hatte keine Angst, Texte über Gleichgeschlechtliches zu schreiben und zu singen." Er sei "extrem talentiert" gewesen. (cw)