Simonetti erster LGBTI-Sonderbotschafter des EU-Parlaments

Der Entertainer und Influencer Riccardo Simonetti will sich künftig mit dem Europaparlament für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzen. Der in Berlin lebende 28-Jährige werde LGBTI-Sonderbotschafter, teilte das EU-Parlament am Mittwoch mit.

"Ich setze mich schon immer sehr leidenschaftlich für die Interessen der LGBTI-Community ein und kämpfe für Toleranz und eine offene Gesellschaft", sagte Simonetti dem Schreiben zufolge. "Dass ich das nun zukünftig in meiner Funktion als LGBTI-Sonderbotschafter machen darf und dieser so wichtigen Sache hoffentlich noch mehr Gehör verschaffen kann, ist für mich eine riesige Ehre."



Simonetti wird der erste Sonderbotschafter des Europaparlaments und in der Funktion die Öffentlichkeitsarbeit des EU-Organs unterstützen. Auch Besuche an den Parlamentsstandorten Straßburg und Brüssel sind für ihn vorgesehen.



Vom Blogger zum Sonderbotschafter

Der schwule Entertainer wurde zunächst als Blogger bekannt und arbeitete später unter anderem als Model und Moderator; seit 2017 läuft etwa seine Fernsehsendung "Riccardo's Dream Date" im Pay-TV-Sender E! Entertainment. Zusätzlich war er in vielen Unterhaltungssendungen wie "Shopping Queen" oder "Genial daneben" zu sehen und sorgte als Co-Moderator von Andea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" für gute Stimmung beim Sonntagsbrunch. Auf Instagram folgen ihm rund 300.000 Nutzer*innen.



Ende Oktober 2020 erhielt er die Auszeichnung "German Personality of 2020" (queer.de berichtete). Auch als Autor feierte Simonetti Erfolge: So veröffentlichte er 2018 sein autobiografisches Buch "Mein Recht zu funkeln" und im Folgejahr das Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu", das Toleranz und Vielfalt behandelt. Im August 2020 sprach er im QUEERKRAM-Podcast von Johannes Kram über das Tabu des femininen Mannes, internalisierte Homophobie in der LGBTI-Community und die Vorbildfunktion queerer Promis. (cw/dpa)