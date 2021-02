Google Doodle mit lesbischer Professorin

Heute, 09:50h, noch kein Kommentar

Der Internetkonzern Google ehrt am Donnerstag die lesbische Poetin, Feministin, Professorin und Bürgerrechtlerin Audre Lorde (1934-1992) mit einem sogenannten Doodle. Die Afroamerikanerin würde an diesem Tag ihren 87. Geburtstag feiern. Die Ehrung ist besonders ausgefallen: Gezeigt wird ein achtteiliges Doodle, das von Gast-Künstlerin Monica Ahanonu aus Los Angeles entworfen wurde. Google hat dazu auch ein dreiminütiges Video veröffentlicht.

Lorde beschrieb sich selbst als "Schwarze, Lesbe, Mutter, Kriegerin und Poetin", wie Google anmerkte. Die in New York geborene Tochter von karibischen Einwander*innen kämpfte Zeit ihres Lebens gegen eine Reihe von großen Ungerechtigkeiten wie Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, Heterosexismus und Homophobie.



Lorde betonte in ihrem Aktivismus besonders Intersektionalität, also die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person (Bild: google.de)

Das Doodle ist in drei Ländern veröffentlicht worden – neben den USA auch in Italien und Deutschland. Hintergrund ist, dass Lorde zwischen 1984 und 1992 in Westberlin lebte und zeitweise als Gastprofessorin an der Freien Universität lehrte. Sie half damals auch bei der Entstehung der afrodeutschen Bewegung mit. Nach dem rassistischen Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992 verfasste sie zusammen mit ihrer Partnerin einen offenen Brief an den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, in dem sie ihre Besorgnis über den Rassismus in Deutschland äußerte. Im selben Jahr starb sie an den Folgen von Brustkrebs im Alter von nur 58 Jahren.



Als Google Doodle (Deutsch: Gekritzel) wird die grafische Veränderung des Firmenlogos des US-Techkonzerns bezeichnet. Bereits seit 1998 stellt das Unternehmen das Logo zu besonderen Anlässen in veränderter Form dar. Erst vor einer Woche ehrte Google in Deutschland den schwulen und jüdischen Lehrer Fredy Hirsch (1916-1944) anlässlich seines 105. Geburtstags (queer.de berichtete). (dk)