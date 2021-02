Jodie Foster spricht sich gegen Geschlechterklischees aus

Jodie Foster 2016 in der Talkshow "Conan" (Bild: TBS)

Die zweifache Oscarpreisträgerin Jodie Foster hat sich gegen die pauschale Zuschreibung von bestimmten weiblichen oder männlichen Eigenschaften ausgesprochen. Auch wenn sie in Filmen gern starke Frauenrollen verkörpere, möge sie es nicht, "wenn man so sehr zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften unterscheidet. Jeder von uns hat diese. Auch in mir stecken ein Mann und eine Frau", sagte 58-jährige Amerikanerin dem Magazin "Bunte".



Foster hatte sich im Jahr 2007 vorsichtig in der Öffentlichkeit als lesbisch geoutet, als sie sie in einer Dankesrede "der wunderschönen Cydney" dankte (queer.de berichtete). Dabei handelte es sich um ihre damalige Freundin Cydney Bernard, von der sie sich 2008 trennte. Erst 2013 sprach sie bei den Golden-Globes-Awards offen über ihre sexuelle Orientierung (queer.de berichtete). 2014 heiratete sie ihre Schauspielkollegin Alexandra Hedison, die aus der lesbischen Serie "The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben" bekannt ist (queer.de berichtete). (dpa/cw)