Homo-Hasser Rush Limbaugh ist tot

Heute, 11:31h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Radiokommentator Rush Limbaugh ist am Mittwoch im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Seine Witwe Kathryn Limbaugh verkündete die Todesnachricht in der Radioshow des Moderators, in der er seit den Achtzigerjahren stets seine Sicht der Welt verbreitet hatte und an fünf Tagen der Woche Millionen von Menschen erreichte.



Die Trauer in der LGBTI-Community hält sich in Grenzen: Aus seiner Abneigung gegen Minderheiten hatte Limbaugh, dessen Vermögen auf 600 Millionen Dollar geschätzt wird, zu Lebzeiten nie ein Geheimnis gemacht – besonders oft polemisierte er gegen schwule Männer. Er galt jahrzehntelang als einer der einflussreichsten rechtspopulistischen Meinungsmacher.



Zum Tod von Limbaugh erschien im amerikanischen LGBTI-Nachrichtenmagazin "The Advocate" ein Artikel mit der Überschrift: "Warum sollte ich irgendetwas Nettes über den toten Rush Limbaugh sagen?" Autor John Casey macht dabei aus seiner Abneigung gegen den Verstorbenen keinen Hehl ("Er starb an Lungenkrebs. Er hätte an einem Hirntumor sterben sollen, weil sein Kopf ein Schleimsieb war").

- Werbung -

Limbaugh fand schwule Aids-Tote lustig

In sozialen Netzwerken wird an Limbaughs hasserfüllte Tiraden gegen Homosexuelle oder andere Minderheiten erinnert. So hatte er einst in seiner Sendung ein Segment mit dem Titel "AIDS Update", in dem er die Namen von an Aids gestorbenen schwulen Männern vorlas und sich über deren Tod lustig machte.



"nobody should celebrate the death of another human being" okay, let's start with Rush, who had a recurring segment in the 1980's where he'd read off the names of people who'd died of AIDS as a comedy bit over Dionne Warwick's "I'll Never Love This Way Again" (@samthielman) February 17, 2021 Twitter / samthielman

Zudem verbreitete er viele Verschwörungstheorien über Homosexuelle – etwa dass Schwule grundsätzlich "gerbilling" betreiben würden. Unter dem Begriff versteht man die angebliche sexuelle Praxis, sich eine lebendige Rennmaus (Gerbil) in den Darm zu schieben. Seinen Hass auf Homosexuelle hielt er bis zuletzt aufrecht: So erklärte er etwa letztes Jahr, dass der offen schwule Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg Kinder gefährde, wenn er öffentlich seinen Ehemann küsst (queer.de berichtete). Auch Feministinnen zählten zu seinen Hassobjekten: So behauptete er ernsthaft, dass "Femi-Nazis" schuld daran seien, dass die Penisgröße schrumpfe (queer.de berichtete).

Witze über Völkermord

Limbaugh machte sich außerdem über praktisch jeden lustig, der nicht genauso war wie er. Zum Mord an der amerikanischen Urbevölkerung merkte er etwa an: "Holocaust an 90 Millionen Indianern? Nur vier Millionen übrig? Die haben doch alle ein Kasino, warum beschweren sie sich denn?". Den Ex-Präsidenten Barack Obama beschimpfte Limbaugh als "magischen Neger". "Black Lives Matter" bezeichnete er als Terrororganisation. Außerdem behauptete er, die Anschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 2019 seien eine heimliche Verschwörung linksgerichteter Politiker*innen gegen Trump – bei der Terrorattacke durch einen Rechtsextremisten kamen 51 Menschen ums Leben.



Zudem machte sich Limbaugh regelmäßig über seine politischen Feinde lustig, wenn diese an einer Krankheit litten. So beschuldigte er etwa den "linken" Schauspieler Michael J. Fox, die Symptome seiner Parkinson-Krankheit nur vorzutäuschen.



As we celebrate Rush Limbaugh's death & yes, I mean celebrate , let us remember the time he mocked Michael J Fox & his Parkinsons disease.



It's no wonder that Donald Trump gave him the Presidential Medal of Freedom, Trump followed the path he led.



The world's a better place. pic.twitter.com/lS7Ye96VRD The Jewish Ginger Resister (@EricHaftelLive) February 17, 2021 Twitter / EricHaftelLive

Trotz seiner Hasstiraden gilt Limbaugh unter vielen Republikaner*innen als Held. Für den Kongressabgeordneten Jim Jordan bezeichnete ihn nach seinem Tod etwa als eine "Ikone, ein Patriot und ein amerikanischer Held". Senator Tom Cotton nannte Limbaugh einen "Giganten".



Rush Limbaugh was a giant. With his straightforward, simple articulation of conservatism, he inspired millions. He was one-of-a-kind and he will be missed. Tom Cotton (@SenTomCotton) February 17, 2021 Twitter / SenTomCotton

Rechtspopulistische und selbst konservative Webseiten feiern den Moderator mit großen Pathos. Der "Fox News Channel" lobte Limbaugh etwa in einer Überschrift als "amerikanischen Patrioten" und zitierte seine Witwe, die den Verstorbenen als "Größten aller Zeiten" beschrieb.



(Bild: foxnews.com)

Limbaugh war auch ein großer Anhänger von Donald Trump. Deshalb wurde er 2019 vom Präsidenten mit der US-Version des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet. (dk)