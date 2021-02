DFB-Präsident Keller zu Homosexualität: "Fußball ist für alle"

Fritz Keller ist seit 2019 Präsident des Deutschen Fußballbundes (Bild: DFB)

Heute, 13:03h,

DFB-Präsident Fritz Keller hat im Zuge des Appells von hunderten Fußballer*innen zur Unterstützung homosexueller Profis klar Position bezogen. "Fußball ist für alle. Ausrufezeichen. Auf dem Rasen und auf den Tribünen. Diese Vielfalt wollen wir leben", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes in einem am Donnerstag auf dfb.de veröffentlichten Interview. "Dafür müssen wir sie aber auch fördern und noch bestehende Hürden abbauen", forderte Keller.



Mit der im Dezember angekündigten Einrichtung der Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim DFB solle ein Zeichen gesetzt und das Signal gesendet werden: Das Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sei dem DFB und seinen Landesverbänden wichtig, weil die Menschen wichtig seien. "Wir wollen keine Spieler und keine Fans verlieren, weil sie sich diskriminiert oder nicht willkommen fühlen", sagte Keller. "Jeder muss frei von Diskriminierungen und frei von Angst Fußball spielen oder anschauen können." Und wenn der Fußball für alle zugänglich sein solle, dann müsse der Fußball auch für alle da sein – sie stärken und ihnen Gemeinschaft und Schutz vor Anfeindungen bieten.



Das Magazin "11 Freunde" hatte über homophobes Denken und Verhalten im Fußball berichtet und gleichzeitig einen Aufruf verbreitet, den mehr als 800 Profi-Fußballer*innen unterschrieben haben (queer.de berichtete). In ihm wird queeren Sportler*innen Unterstützung beim Coming-out versichert.

"Jeder sollte lieben und leben, wie er will"

Viele Spieler*innen äußerten sich in dem Artikel ausdrücklich zur Thematik. Fußballnationalspielerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg erklärte etwa: "Das Thema hat auf dem Fußballplatz und bei allen anderen Sportarten grundsätzlich nichts zu suchen. Jeder sollte lieben und leben, wie er will", so die Kapitänin der deutschen Auswahl. Es ginge im Sport allein um die Leistung. "Und die wird nicht davon beeinflusst, wen man liebt", sagte die 29-Jährige. Wenn sich jemand outen würde, könnte dies sogar eine gewisse Befreiung sein, die sogar noch einige Prozente an Leistung freisetzen könnte. "Für alle, die bei der Aktion mitgemacht haben, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen", sagte Popp.



Fast zeitgleich zur Veröffentlichung des "11 Freunde"-Artikels warnte Philipp Lahm, der Kapitän der Männer-Nationalmannschaft während des WM-Siegs 2014, anlässlich der Veröffentlichung seiner Autobiografie schwule Profis vor dem Coming-out: Gegenwärtig schienen ihm "die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davonzukommen", sagte der 37-Jährige (queer.de berichtete)



Der DFB unterstützt die Social-Media-Kampagne "Ihr könnt auf uns zählen!" rund um die "11 Freunde"-Aktion. In Deutschland habe sich "bis heute noch kein aktiver Profispieler zu seiner Homosexualität bekannt, aber auch im Amateurfußball ist ein Coming-out noch lange keine Selbstverständlichkeit", sagte Keller. (dpa/cw)