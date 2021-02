Modedesigner Sascha Gaugel ist tot

Heute, 12:57h,

Völlig überraschend ist am Mittwoch der Stylist und Modedesigner Sascha Gaugel im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Gaugels Lebenpartner Kalle Hildinger bestätigte die Todesmeldung gegenüber "Bild" (Bezahlartikel). Demnach hatte Hildinger seinen Partner tot im Badezimmer des gemeinsamen Hauses aufgefunden. Das Management von Gaugel bestätigte den Tod des Designers auch gegenüber der Deutschen Presseagentur.



Die Todesursache ist derzeit noch unbekannt. Laut "Bild" soll eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems vorgelegen haben. "Sascha, der wunderbare Mann an meiner Seite, der stärkste Mann, den ich kenne, auf einmal ist er weg", so Hildinger. "Gestern noch war alles wie immer. Ein Jahrzehnt waren wir so glücklich, erfolgreich, nichts und niemand konnte uns aufhalten. Ich bin fassungslos."

Der Designer der Stars

Ursprünglich hatte Gaugel in Düsseldorf Modedesign studiert und später in Los Angeles gearbeitet. Sein Modelabel "Hausach Couture" gründete er 2005. Gaugel entwarf Outfits und Looks für viele deutsche und internationale Promis – unter ihnen etwa Andrea Berg, Halle Berry, Daniel Craig, Helene Fischer, Andie MacDowell oder Lenny Kravitz.



Viele der Stars zeigten sich schockiert über den Tod Gaugels. Die 31-jährige Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla veröffentlichte etwa ein Bild mit dem Designer und schrieb, Gaugels Tod sei ein "Schicksalsschlag, der uns mit dem Vorschlaghammer gegen die Brust gedonnert wird". Der Stylist habe "zusammen mit seinem Partner Kalle" zu ihren engsten Vertrauten gehört. "Die Nachricht trifft mich wie ein Schlag und ich befinde mich nach wie vor in Schockstarre. [...] Ich werde ihn so unglaublich vermissen."



Auch die 42-jährige Moderatorin Charlotte Würdig zeigte sich auf Instagram "unendlich traurig" über den Tod Gaugels. "Wir werden gut auf Kalle aufpassen! Versprochen!", so die (getrennt lebende) Ehefrau von Rapper Sido. (cw)