Tony Holiday wäre heute 70 Jahre alt geworden

Tony Holiday bestimmte jahrelang die Schlagerszene mit

Rolf Peter Knigge kam am 24. Februar 1951 – auf den Tag genau vor 70 Jahren – in Hamburg zur Welt. Als er 1974 einen Plattenvertrag erhielt, entschied sein Produzent Hans Bertram, dass der Nachwuchssänger für seine Schlagerkarriere einen klangvolleren Namen brauchte; so wurde aus dem schnöden Textilkaufmann der strahlende Schlagerstar Tony Holiday. Der Musiker sollte in seiner anderthalb Jahrzehnte dauernden Karriere seine Homosexualität stets wie ein Staatgeheimnis hüten.



Seinen Durchbruch schaffte Holiday 1977 mit dem Lied "Tanze Samba mit mir", der deutschen Version des Raffaella-Carrà-Titels "A far l'amore comincia tu". Der Titel war der größte Hit seiner Karriere – mit ihm gewann Holiday unter anderem die ZDF-Hitparade und schaffte es in den deutschen Charts bis auf den vierten Rang.

Direktlink | "Du bist so heiß wie ein Vulkan": Tony Holidays größter Hit wird noch heute bei Schlagerpartys gespielt

1979 nahm er mit dem Lied "Zuviel Tequila, zuviel schöne Mädchen" am von Carolin Reiber und Thomas Gottschalk moderierten ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Jerusalem" teil, belegte aber nur den neunten Platz (Sieger war Ralph Siegels Band Dschinghis Khan). Zu seinen weiteren Hits zählen "Nie mehr allein sein" (die deutsche Version des Goombay-Dance-Band-Liedes "Sun of Jamaica") und "Urlaubsreif" (die deutsche Version von Jimmy Cliffs "Reggae Night").

Direktlink | Die Inszenierung des Titels "Urlaubsreif" in der ZDF-Hitparade mutet heutzutage wie eine bizarre Comedy-Einlage an

In seinen Texten sprach Holiday oft über seine Liebe zu Frauen – die erste Strophe seines Grand-Prix-Liedes begann etwa mit den Worten "Marita, gib Geld, ich muss laufen / Zwei goldene Ringe für uns kaufen". Nur heimlich besuchte Holiday schwulen Szeneeinrichtungen und vergnügte sich mit Männern. In den Achtzigerjahren infizierte er sich mit HIV. Am 14. Februar 1990 verstarb er kurz vor seinem 39. Geburtstag an den Folgen von Aids.

Mit seiner Heimlichtuerei wegen seiner sexuellen Orientierung verfuhr Holiday ähnlich wie andere zeitgenössische Schlagerstars. Der bekannteste von ihnen war wohl Rex Gildo ("Fiesta Mexicana"), der 1974 sogar seine Cousine heiratete, um Schwulengerüchte zu entkräften. Gildo beging 1999 im Alter von 63 Jahren Selbstmord. (dk)