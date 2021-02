Deutscher ESC-Song vorgestellt: Jendrik Sigwart hegt keinen Hass

Heute, 12:33h,

Der Norddeutsche Rundfunk hat am Donnerstagmittag die Audioversion des deutschen Beitrags zum Eurovision Song Contest 2021 vorgestellt (Links zu Streaming- und Kaufportalen). Der Song trägt den Titel "I Don't Feel Hate" (Ich hege keinen Hass) und handelt von einem Konflikt mit einer Person, die ihn "bashen" will. Als Interpret stand bereits seit Anfang des Monats der 26-jährige Hamburger Musicaldarsteller Jendrik Sigwart fest (queer.de berichtete). Mit dem Song wolle er verdeutlichen, dass man auf Hass nicht mit Hass reagieren solle, sagte er bei einer Presekonferenz am Donnerstag.

Direktlink | Der Song bei Youtube Music

Das Retrolied soll beim Finale des Musikwettbewerbs am 22. Mai in Rotterdam Jurys und Publikum der 40 anderen teilnehmenden Länder überzeugen. Deutschland schickt bereits zum 14. Mal in Folge einen Song komplett in englischer Sprache ins Rennen.

Video im Donnerstagvorabendprogramm

Das Video zum Lied soll später am Donnerstag im ARD-Vorabendprogramm vorgestellt werden. Um 17.50 Uhr läuft es erstmals im Rahmen der Übertragung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Damen. Kurz danach soll es auf Youtube und anderen Kanälen online gehen. Kurz vor der "Tagesschau" räumt Das Erste dann noch seinen wohl teuersten Werbeplatz frei und zeigt das Video um 19.56 Uhr erneut.

Direktlink | Hier ist das Video ab 18.00 Uhr zu sehen

In diesem Jahr veranstaltete der NDR erneut keinen deutschen Vorentscheid, sondern legte Interpreten und Song in einer internen mehrstufigen Auswahl von Expert*innen fest. Entschieden haben eine "Eurovisions-Jury" mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Jury aus 20 Musikprofis.



Jendrik stellte eine gute Woche nach seiner Nominierung seinen Freund vor und outete sich damit gegenüber der breiten Öffentlichkeit als schwul (queer.de berichtete). Damit schickt der NDR erstmals seit 2009 wieder einen offen schwulen Interpreten ins Rennen. Vor zwölf Jahren vertrat Oscar Loya gemeinsam mit Alex Christensen Deutschland (queer.de berichtete). Loya outete sich wie der diesjährige ESC-Kandidat nach der ESC-Nominierung als schwul (queer.de berichtete). Der Song "Miss King Bang Bang" fiel in Moskau vor allem durch einen Auftritt der US-Burlesquetänzerin Dita von Teese auf, war aber ansonsten wenig erfolgreich. " Er belegte den 20. Platz unter insgesamt 25 Songs. (dk)