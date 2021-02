München: LeTRa sucht Verwaltungskraft

Heute, 06:35h, noch kein Kommentar

Für unsere psychosoziale Lesbenberatungsstelle LeTRa sucht der Trägerverein Lesbentelefon e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Verwaltungskraft



in Teilzeit mit 20 Wochenstunden



für die Arbeitsschwerpunkte

• Büro- und Projektorganisation

• Umsetzung der Datenschutzbestimmungen

• Besetzung der Telefonsprechzeiten

• Vorbereitende Buchhaltung

• Kassenabrechnung

• Zahlungsverkehr

• Programmverschickung

• Koordination der Instandhaltung

• IT-Koordination



Wir wünschen uns

• Lebensweltkenntnisse und Wissen zu lesbisch queeren Lebensweisen

• Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

• Buchhaltungskenntnisse

• Fundierte IT-Kenntnisse: Microsoft Office

• Einfache Englischkenntnisse in Wort

• Bereitschaft zur gelegentlichen Arbeit an Abenden/Wochenenden



Wir bieten

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit

• die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung, Supervision, Fortbildung und kollegialen Austausch

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD mit den üblichen Sozialleistungen



Wir begrüßen Bewerbungen von lesbisch queeren Menschen unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Be_hinderung, Religion oder Weltanschauung. Besonders lesbisch queere Menschen mit eigenen Erfahrungen von Flucht und Migration bitten wir ausdrücklich, sich zu bewerben.



Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 17.03.2021 an:



LeTRa Lesbenberatung, Blumenstr. 29, 80331 München



oder per Mail an:



Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: