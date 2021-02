Lady Gagas Hunde entführt

Lady Gaga, hier bei der Amtseinführung von Joe Biden Mitte Januar, macht sich Sorgen um ihre Hunde

Wer hat die Hunde von Lady Gaga? Nach dem Überfall auf den Hundeausführer der 34-Jährigen und dem Diebstahl der beiden Tiere hat der Vater der Musikerin um Hilfe gebeten. "Unsere ganze Familie ist aufgebracht und betet, dass Koji und Gustavo nicht verletzt sind", sagte Joe Germanotta dem US-Sender "Fox News". Der Dogwalker sei ein Freund der Familie. "Helft uns, diese Typen zu schnappen."



Die Polizei in Los Angeles sucht nach zwei Tatverdächtigen. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, teilte das LAPD mit. Der bei dem Vorfall verletzte Hundesitter, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei in "stabilem" Zustand. Der Straßenraub ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr Ortszeit auf der Sierra Bonita Avenue im Stadtteil Hollywood, als der Dogwalker drei Französische Bulldoggen der Sängerin spazieren führte.

Die Tatverdächtigen seien aus einem Auto gesprungen und hätten mit Waffengewalt die Herausgabe der Hunde gefordert. Der Hundesitter wehrte sich und wurde durch einen Schuss verletzt. Die Diebe entkamen mit zwei Hunden. Laut US-Medienberichten ist der Dogwalker schwul.

Das Klatschportal TMZ.com veröffentlichte ein Video von einer Überwachungskamera an einem Haus, das den brutalen Überfall zeigt. Laut "People" bestätigte ein Sprecher des Popstars, dass die Aufzeichnung von einem Nachbarn der Sängerin stammt.



Der Raub ereignete sich während eines Rom-Besuchs von Lady Gaga, die sich nach Medienberichten dort zu Dreharbeiten aufhalten soll. Die Sängerin hat 500.000 Dollar (etwa 410.000 Euro) Belohnung für Informationen über den Aufenthaltsort ihre Hunde geboten, wie ihr Sprecher*innenteam mitteilte.



Die 34-Jährige reagierte laut einem Insider schockiert über die Entführung: "Lady Gaga ist aufgrund der Situation außer sich. Ryan ist nicht nur der Gassigeher ihrer Hunde, sondern auch ein Freund. Sie ist entsetzt, dass das passiert ist", so die namentlich nicht genannte Person gegenüber "Entertainment Tonight". Sie sei am Boden zerstört, auch weil ihre Hunde wie Kinder für sie seien.