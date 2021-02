Heiße Tage auf Ibiza

Von Phil Hollister

Wie ich bereits in einem früheren Vlog ankündigte, möchte ich hier unregelmäßig einige Videoclips von athletischen Männern zeigen, die ich für meine Marke "Athletic-Star"-aufgenommen habe.



Ich starte mit einem Clip, den ich auf Ibiza gedreht habe. Ich hatte vor einigen Jahren den Auftrag, sexy Männerclips für einen Pay-TV-Kanal zu produzieren. Damals war ich schon als Fotograf von Fitnessmodels tätig und kannte dadurch viele fotogene Athleten.



Noch lange vor Instagram setzte ich die schönen Körper seit diesem TV-Auftrag auch in bewegten Bildern in Szene. Bei einem Ibiza-Aufenthalt nutzte ich dann die Chance und filmte mehrere tolle Jungs an schönen Orten – am Pool, in einer Villa, am Strand.



Im gleichen Jahr folgten weitere Produktionen in den USA und anderen europäischen Städten. Das Videoarchiv wuchs an, und ich lernte ein paar Menschen kennen, die mir beim Aufbau einer Internetseite halfen.



Diese Internetseite mit vielen meiner Clips gibt es nicht mehr, so dass ich den Content auf verschiedene Plattformen verteilen werde.



Sicherlich wirken diese Clips etwas "retro". Sie stammen aus einer Zeit, in der die Videoschnitte noch viel entspannter eingesetzt wurden. Mir gefallen die Videos aber noch immer, denn zum Betrachten dieser schöner Körper finde ich die Art der Slow-Motion-Präsentation einfach ästhetischer. Natürlich werden sich auch hier – wie überall – die Meinungen scheiden. Man wird es nie jedem recht machen können.