Wo sind die Bisexuellen im Bundestag?

Es gibt aktuell 14 geoutete homosexuelle Bundestagsabgeordnete: 11 schwule, 3 lesbische und 0 bisexuelle. Im Laufe der Zeit gab es sogar 33 geoutete Bundestagsabgeordnete: 24 schwule, 8 lesbische und 1 trans Mann (siehe Kasten am Ende des Kommentars). Aber niemals eine Person, die sich in mehr als ein Geschlecht verlieben kann. Wie kann das sein?



Als öffentliche Person hat man eine Vorbildfunktion, und mit einem Coming-out kann man eine Menge erreichen. Der Satz "Ich bin schwul – und das ist auch gut so" vom einstigen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) im Jahr 2001 ist noch heute in aller Munde.



Und gerade bisexuelle Menschen können ein paar Vorbilder gebrauchen, die unmissverständlich klarstellen, dass sie bisexuell oder pansexuell sind und dass das eben auch gut so ist. Bisexuelle sind im Beruf deutlich seltener geoutet als ihre homosexuellen Kolleg*innen: Ein Viertel der Bis bleiben vollständig ungeoutet.

Bisexuelle Sichtbarkeit ist wichtig

Die Medien wachen langsam auf: Bisexuelle Charaktere kommen in Film und Serien immer öfter vor – selbst Disney versteckt seit "Willkommen im Haus der Eulen" Bisexualität nicht mehr völlig. Aber Freddie Mercury wird im sonst großartigen "Bohemian Rhapsody" die Bisexualität abgesprochen.



"Bisexual erasure" nennt man die Unsichtbarmachung von Bisexuellen. Und bevor so manch einer das Thema als unwichtig abtun will: Das ist ein ernstes Problem – gerade bisexuelle Jugendliche fühlen sich nämlich auch deswegen ausgeschlossen und leiden gesundheitlich unter fehlender Anerkennung.



Bisexuelle Sichtbarkeit ist also wichtig. Woran liegt es also, dass die deutschen Politiker*innen sich nicht trauen?



Dass die Vorbildfunktion vielen nicht wichtig ist, sieht man zur Genüge im rechtspopulistischen Bereich: Respektlos sind nicht nur Möchtegern-Diktatoren wie Trump, Putin, Erdogan, Bolsonaro, der sogar seinen Sohn lieber tot als schwul sehen würde, oder in der EU auch Orbán und Duda, sondern in Deutschland auch zahlreiche AfD-Abgeordnete und manchmal auch Politiker*innen aus den demokratischen Parteien.



In anderen Ländern gibt es bisexuelle Spitzenpolitiker*innen



In anderen Ländern zeigen sich diverse Hochrangige dagegen offen mit ihrer Vorliebe für mehr als ein Geschlecht:



• In den USA zeigen sich Kate Brown, die Gouverneurin von Oregon, und Kyrsten Sinema, Mitglied des Senats. Beide gehören den Demokraten an. Brown ist mit einem Mann verheiratet, hat die sogenannte Homoheilung in Oregon verboten und sagte einmal: "Ich möchte das [ihre Bisexualität] teilen, weil Menschen nicht immer so sind, wie sie scheinen."



• In Dänemark outete sich der ehemalige Forschungsminister Tommy Ahlers als bisexuell. Er sagte: "Wenn Leute erwähnen, dass sie ein Gerücht [mein sexuelles Interesse an Männern] gehört haben, erkläre ich, dass es kein Gerücht ist, weil da kein Funken ausgedacht ist."



• In Australien hielt die grüne Senatorin Janet Rice sogar eine Rede zum Thema Bisexualität: "BiWeek ist eine Chance für uns, die Vielfalt der Bi+ Menschen in Australien anzuerkennen." Rice war mit einer trans Frau verheiratet, die sie vor ihrer Transition geheiratet und mit ihr zwei Kinder bekommen hat.



Und es gibt da noch viele weitere hohe Politiker*innen aus etwa aus Schottland, Schweden, Kanada, Niederlande, Italien und vor allem den USA und Großbritannien.

Bisexuelle Ricarda Lang kandidiert für die Grünen



Grüne Kandidatin für den Bundestag: Ricarda Lang mit Biflagge (Bild: Georg Kössler)

Vielleicht erleben wir bei der Bundestagswahl 2021, die am 26. September drei Tage nach dem Tag der bisexuellen Sichtbarkeit stattfindet, ja eine Premiere: Die Vize-Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, tritt jedenfalls an – im Wahlkreis Backnang – Schwäbisch Gmünd. Lang zeigt sich gerne mit der Bi-Flagge, wie man auch im letzten "Bisexuellen Journal" (PDF) nachsehen und -lesen kann: "Bisexualität wird verdrängt. Bisexuelle Menschen sind kaum sichtbar und werden oft diskriminiert. Gerade bisexuelle Frauen werden häufig nicht ernst genommen."



Ich hoffe aber, dass es dann noch mehr mutige Bisexuelle geben wird – denn wir brauchen Euch – im Bundestag, in der Schule und in den Medien!



Und im Kampf für Menschenrechte wirkt man sogar noch etwas glaubwürdiger, wenn man selbst zur eigenen Diversität steht. Wer gute Arbeit leistet, braucht sich für nichts zu schämen. Angriffe von anderen Parteien gibt es sowieso.



Das Wort "bisexuell" ist im Plenum selten zu hören



Selbst lesbische und schwule Parteifreund*innen sind nicht immer ganz offen im Umgang mit dem Thema Bisexualität, wie ich in ehrlichen Gesprächen beim Besuch im Bundestag erfahren habe. Selbst die lesbische Alice Weidel überlebt es in ihrer extrem queerfeindlichen Partei, auch wenn sie gegen ihre eigenen Rechte kämpft. Dann wird es zumindest in anderen Parteien kein Problem sein, sich als bisexuell zu outen.



Die queerpolitischen Sprecher*innen der Grünen, Ulle Schauws und Sven Lehmann, setzen sich stark für trans Rechte ein, zeigen also, dass sie in der Community starke Verbündete sind. Beim Einsatz für bisexuelle Rechte könnte aber noch mehr passieren. Auch Jens Brandenburg (FDP), Karl-Heinz Brunner (SPD) und Doris Achelwilm (Linke) engagieren sich im Bundestag aktiv für die Rechte sexueller und geschlechtlicher Minderheiten. Dennoch ist "bisexuell" ein Wort, das im Plenum kaum zu hören ist.



Wenn man nach einer repräsentativen Studie von yougov aus dem Jahr 2015 geht, bei der sich 21 Prozent der Deutschen selbst im bisexuellen Bereich verorten, müssten im Bundestag eigentlich fast 150 Abgeordnete die Bi-Flagge im Saal schwenken. Mir persönlich würden erst einmal 15 reichen.

Geoutete Bundestagsabgeordnete



Grüne (4 aktuell, insgesamt 11)

Kai Gehring, Anja Hajduk, Sven Lehmann, Ulle Schauws

Ehemalig: Gerhard Schick, Volker Beck, Jutta Oesterle-Schwerin, Bettina Herlitzius, Birgit Bender, Herbert Rusche (später Piraten), Christian Schenk (trans Mann, später PDS)



SPD (3 aktuell, insgesamt 7)

Karl-Heinz Brunner, Barbara Hendricks, Michael Roth

Ehemalig: Sebastian Edathy, Michael Hartmann, Johannes Kahrs, Reinhold Robbe



Linke (2 aktuell, insgesamt 6)

Matthias Höhn, Achim Kessler

Ehemalig: Karin Binder, Lutz Heilmann, Sabine Jünger, Harald Petzold



FDP (2 aktuell, insgesamt 5)

Konstantin Kuhle, Thomas Sattelberger

Ehemalig: Jörg van Essen, Michael Kauch, Guido Westerwelle (verstorben)



CDU (2 aktuell, insgesamt 2)

Stefan Kaufmann, Jens Spahn



CSU (0 aktuell, insgesamt 1)

Ehemalig: Bernd Fabritius



AfD (1 aktuell, insgesamt 1)

Alice Weidel