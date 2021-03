Kieler Staatskanzlei stellt homophoben Referenten frei

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat auf den Facebook-Post seines Referenten "ungewöhnlich wütend" reagiert, berichteten die "Kieler Nachrichten" (Bild: Frank Peter)

Heute, 03:35h,

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Montag einen Referenten der Kieler Staatskanzlei wegen eines homosexuellen- und frauenfeindlichen Facebook-Kommentars beurlaubt. Zudem würden disziplinarrechtliche Maßnahmen geprüft, berichteten die "Kieler Nachrichten" (Bezahlartikel) am Montagabend.



Der namentlich nicht genannte Referent hatte am Wochenende einen Artikel der "Bild"-Zeitung über das "Spenden-Dinner" von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gepostet und dazu ihm sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein schweres Versagen in der Coronakrise vorgeworfen. Zwei Stunden später kommentierte der Angestellte der Staatskanzlei seinen eigenen Beitrag mit den Worten: "Frauen kann man hier nichts in die Hand geben, Schwulen auch nicht. Wir bräuchten in dieser Situation Männer wie Helmut Kohl und Helmut Schmidt."

Günther: "Unter keinerlei Umständen akzeptabel"

Laut den "Kieler Nachrichten" soll Ministerpräsident Günther auf den Facebook-Post "ungewöhnlich wütend" reagiert haben. Sexistische und diskriminierende Äußerungen seiner Mitarbeiter*innen toleriere er nicht, zitierte die Zeitung den 47-jährigen CDU-Politiker, der seit Schleswig-Holstein seit 2017 mit einer Jamaika-Koalition regiert. "Die in Rede stehenden Äußerungen sind unter keinerlei Umständen akzeptabel."

Der freigestellte Referent der Staatskanzlei hat seinen Facebook-Account mittlerweile komplett gelöscht. Eine Stellungnahme zu seinem frauen- und homosexuellenfeindlichen Post lehnte er mit Verweis auf das laufende Verfahren ab. (cw)