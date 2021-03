Christoph Schmitt ist neuer Chef der Akademie Waldschlösschen

Christoph Schmitt hat die Führung der queeren Akademie in Niedersachsen übernommen (Bild: Akademie Waldschlösschen)

Heute, 13:02h, noch kein Kommentar

Seit dem 1. März ist Christoph Schmitt neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Akademie Waldschlösschen und Leiter des queeren Bildungszentrums in Reinhausen bei Göttingen. Er löst damit Rainer Marbach ab, der die Akademie vor 40 Jahren gemeinsam mit Ulli Klaum gegründet hatte. Klaum bleibt stellvertretender Vorstandschef.



Schmitt hatte in den letzten zwei Jahrzehnten in der Schweiz gelebt. Als seine Leidenschaft bezeichnet er Bildungsarbeit, die mit echten Alternativen auf die zunehmenden Ungerechtigkeiten in Gesellschaft und Ökonomie antworte. Sein Ziel ist, die Themen von LGBTI zusammenzubringen mit der "Kultur der Digitalität", in der sich heute und in Zukunft entscheide, wie wir zusammenleben.



Die Akademie Waldschlösschen war 1981 gegründet worden und ist seit dem Jahr 2000 als Einrichtung nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz staatlich anerkannt. Ursprünglich als "schwule Volkshochschule" gegründet, bietet das Waldschlösschen inzwischen Seminare für die gesamte queere Community.

Während der Corona-Krise hat das Waldschlösschen wegen ausfallender Seminare stark gelitten. Nur eine Spendenkampagne rettete das Bildungszentrum (queer.de berichtete). (cw)