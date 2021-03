"Bundesregierung will sich weltweit für LGBTI-Rechte engagieren"

Heute, 12:48h,

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das "LSBTI-Inklusionskonzept der Bundesregierung für die Auswärtige Politik und Entwicklungszusammenarbeit" verabschiedet. Deutschland verpflichtet sich damit, Achtung, Schutz und Gewährleistung der Menschenrechte von queeren Menschen zum integralen Teil der auswärtigen Politik und Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Als einer der größten Geberländer der Welt kann der Bund damit direkt Einfluss auf die Situation sexueller und geschlechtlicher Minderheiten in den Partnerländern nehmen – etwa dadurch, dass in Partnerländern, in denen Homosexualität verboten ist, gezielt LGBTI-Organisationen unterstützt würden. Das Konzept orientiert sich an den Yogyakarta-Prinzipien.



Der jetzt beschlossene Plan wurde gemeinsam vom Bundesaußenministerium von Heiko Maas (SPD) und dem Entwicklungsministerium von Gerd Müller (CSU) erstellt. Die LGBTI-Organisation Hirschfeld-Eddy-Stiftung lobte bereits im Vorfeld der Verabschiedung, dass das Konzept der Bundesregierung langjährige Forderungen von queeren Aktivist*innen umsetze. Die Bundesregierung bekenne sich damit "auch international klar zu einer starken menschenrechtlichen Position".



Dabei sei "auch die Missionsgeschichte und Kolonialverantwortung zu reflektieren", so die Stiftung. Queere Menschenrechtsarbeit habe gezeigt, dass "Entkriminalisierung immer auch ein Aspekt der Dekolonisierung ist". Hintergrund ist, dass das Verbot von Homosexualität gerade in Afrika oft auf Kolonialgesetze zurückzuführen ist.

"LGBTI-Rechte sind Menschenrechte. Und zwar überall"

Außenamts-Staatsminister Michael Roth (SPD) erklärte in einem am Mittwoch veröffentlichten "taz"-Interview, das Konzept sei notwendig, weil in mehr als 70 Staaten "LGBTI vom Staat verfolgt und bestraft" werden würden, in einigen drohe sogar die Todesstrafe. "Wir wollen unser Engagement weniger abhängig machen vom persönlichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen – sondern es soll Grundsatz der Politik der Bundesregierung in der internationalen Politik sein, dass LGBTI-Rechte Menschenrechte sind. Und zwar überall", so Roth. Die Schuld an der langsamen Umsetzung des Konzepts, über das bereits seit einem Jahrzehnt debattiert wird, schiebt Roth indirekt auf den Koalitionspartner: "Wenn es nach dem Auswärtigen Amt gegangen wäre, hätten wir das längst. Aber es ist ein Konzept der gesamten Bundesregierung. Auch das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit hat entsprechend mitgearbeitet."



Michael Roth ist seit Dezember 2013 Staatsminister für Europa im Bundesaußenministerium (Bild: Susie Knoll)

Die demokratische Opposition hatte bereits seit Jahren einen entsprechenden Vorstoß der Bundesregierung gefordert. Erst im letzten Herbst brachte die FDP etwa einen entsprechenden Antrag in den Bundestag ein (queer.de berichtete). Zuvor hatte der LSBTI-politische Sprecher der Liberalen, Jens Brandenburg, Entwicklungsminister Müller kritisiert, weil dieser eher an Discount-Bananen interessiert sei als an queeren Menschenrechten (queer.de berichtete).



Jens Brandenburg ist seit dem Wiedereinzug der FDP 2017 im Bundesparlament vertreten (Bild: Deutscher Bundestag / Julia Nowak)

"Deutschland findet endlich Anschluss an Länder wie Schweden, Kanada oder die Niederlande"

Die Grünen begrüßten das Inklusionskonzept am Dienstag, bemängelten aber das Schneckentempo der Bundesregierung. "Warum es neun Jahre gedauert hat, bis das Konzept von der Bundesregierung beschlossen worden ist, bleibt (…) ein Rätsel", merkten Ulle Schauws und Sven Lehmann, Sprecherin und Sprecher für Queerpolitik der grünen Bundestagsfraktion, an. Mit der Positionierung finde Deutschland "endlich Anschluss an Länder wie Schweden, Kanada oder die Niederlande, in denen solche Inklusionskonzepte funktionieren."



Nun müsse das Konzept in die Arbeit des Auswärtigen Amtes und des Entwicklungsministeriums Einzug halten. "Deutschland als eines der größten Geberländer darf angesichts der verheerenden Situation für LSBTI in manchen Regionen der Welt keine weitere Zeit zu verlieren. Der Beschluss der Bundesregierung muss auch Selbstverpflichtung sein, viel stärker als bisher auf die Einhaltung von Menschenrechten zu drängen", so Schauws und Lehmann. So dürfe die Bundesregierung nicht mehr Verfolgerstaaten das Prädikat "sicheres Herkunftsland" verleihen, um Abschiebungen – auch von queeren Flüchtlingen – zu erleichtern. Hintergrund ist, dass die Große Koalition und die FDP über Jahre versuchten, Algerien, Marokko und Tunesien als "sicher" zu erklären, obwohl dort auf Homosexualität Haftstrafen stehen und diese homophoben Gesetze auch angewandt werden (queer.de berichtete). Am Ende verhinderte der Bundesrat diese Auszeichnung für die Maghreb-Staaten. (dk)