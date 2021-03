Starzplay bringt "It's a Sin" nach Deutschland

Heute, 10:36h,

Die Streamingplattform Starzplay hat in Deutschland die Rechte für die fünfteilige Serie "It's a Sin" erworben. Das teilte die Plattform am Mittwoch mit. Die britische Produktion stammt aus der Feder des schwulen Autors Russell T. Davies ("Queer as Folk") und handelt von einer Gruppe junger schwuler Männer während der Aids-Krise in den Achtzigerjahren. Sie wurde von Kritiker*innen und vom Publikum in Großbritannien gefeiert.



"'It's a Sin' hat alles, was wir mit Starzplay unserem Publikum bieten wollen, wenn es von unserem Service mutige und anspruchsvolle Inhalte erwartet", erklärte Superna Kalle, die ausführende Vizepräsidentin von Starz International Digital Networks. "Ein preisgekrönter Autor, eine extrem talentierte Besetzung und nicht zuletzt eine wunderschöne, ergreifende Geschichte mit komplexen Figuren, die in einem wichtigen Abschnitt unserer Geschichte spielt. Wir sind sehr stolz darauf, 'It's a Sin' zu unserem Content-Angebot hinzuzufügen."



Starzplay ist ein Portal des amerikanischen Medienunternehmens Lionsgate und des US-Fernsehsenders Starz ("Outlander", American Gods", "Spartacus"). Es kann unter anderem bei Amazon Prime Channel als zusätzlicher Abo-Service hinzugebucht werden. Außerdem ist es via Apple TV nutzbar.

Die Erstausstrahlung der Serie erfolgte im Januar und Februar bei Channel 4, einem frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Sender in Großbritannien. "It's a Sin" entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Serien des Kanals. So war der Fünfteiler bereits nach wenigen Tagen mit 6,5 Millionen Aufrufen die dritterfolgreichste Serie aller Zeiten in der sendereigenen Mediathek und die "meistgebingte neue Serie", wie Channel 4 unlängst mitteilte. In anderen Ländern läuft die Serie wie in Deutschland in einem bezahlpflichtigen Streamingdienst, in Kanada etwa bei Amazon Prime Video und den USA bei HBO Max.

Auf Starzplay werden bereits mehrere andere queere Produktionen gezeigt. Dazu gehört etwa die britische Miniserie "Years & Years" aus dem Jahr 2019, die ebenfalls aus der Feder von Davies stammt. Außerdem läuft dort die populäre Agentinnen-Serie "Killing Eve". (dk)