Nach Freispruch: Kutschera legt gegen Homosexuelle nach

Der Kasseler Biologieprofessor Ulrich Kutschera hat nach seinen Freispruch im Volksverhetzungsprozess mit einem homosexuellenfeindlichen Artikel in der rechten Meinungsseite "Freie Welt" reagiert. Darin erklärte er sich zum "'Anwalt' jener Kinder, die in Homo-Haushalten untergebracht werden sollen" und denen dort Missbrauch drohe. "Freie Welt" ist das Sprachrohr von AfD-Politikerin Beatrix von Storch, das offiziell von ihrem Ehemann betrieben wird.



Laut Kutschera handle es sich bei seinem Kommentar mit dem Titel "Freispruch: Kinder sind auch Menschen" um einen Leserbrief an die "Hessisch Niedersächsische Allgemeine (HNA)", die diesen aber nicht gedruckt habe. Dabei klagte er über "Zensur" der "Mainstream-Presse" ("Leider kann ich diese Klarstellung nicht in der Mainstream-Presse publizieren und muss daher auf meinen Blog in der Freie Welt zurückgreifen, der glücklicherweise bisher noch nicht zensiert wird").



Kutschera behauptete weiter, er wolle mit seinen Äußerungen angeblich nur das Beste für Kinder. Wörtlich schrieb der 66-Jährige:

Es macht mich "wütend und traurig", dass die HNA in keinem Wort erwähnt, dass ich im "Strafverfahren" als "Anwalt" jener Kinder, die in Homo-Haushalten untergebracht werden sollen, aufgetreten bin. Es ging mir primär um das Kindeswohl und nicht darum, "homosexuelle Personen", die weder definiert, noch zahlenmäßig erfasst werden können, zu diskreditieren.



Als Beispiel für schwule Gewalt gegen Kinder nannte er einen angeblich in der HNA erschienen Bericht über einen "homosexuell-pädophilen Mann", der einen "genetisch fremden Adoptivling" missbraucht habe. Kinder, so Kutschera weiter, seien "in fast allen Berichten zu meinem Freispruch ignoriert" worden. Währenddessen würden "beleidigte 'Homosexuelle' zu prominenten Opfern" aufgebaut. "Das passt in unsere dekadente, aussterbende Gesellschaft", argumentierte Kutschera.

Der Hintergrund der Kutschera-Affäre: Der Evolutionsbiologe war am Dienstag vom Landgericht Kassel in zweiter Instanz vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden (queer.de berichtete). Die Äußerungen seien noch von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen.



Anlass für die Anklage war ein Interview mit dem Professor im österreichischen Portal kath.net aus dem Jahr 2017, in dem er vor Adoptionen durch homosexuelle Paare warnte. So argumentierte er: "Sollte das Adoptionsrecht für Mann-Mann bzw. Frau-Frau-Erotikvereinigungen kommen, sehe ich staatlich geförderte Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch auf uns zukommen." An anderer Stelle sprach er bei Homo-Männerpaaren mit Adoptivsohn von einem möglichen "Horror-Kinderschänder-Szenario".

Queere Studierende fürchten nach Freispruch "mehr Gewalt gegen Queers"

Das autonome Queer-Referat Universität Kassel hat am Donnerstag in einem Offenen Brief entsetzt auf den Freispruch Kutscheras reagiert: "Der Freispruch könnte bedeuten, dass auch weitere diskriminierende Aussagen strafrechtlich folgenlos bleiben. Wir befürchten, dass diese Verharmlosung durch das Gericht zu noch mehr Gewalt gegen Queers und andere marginalisierte Gruppen führen wird." Besonders vor dem "Hintergrund des rechten Terrors" dürften queerfeindliche, sexistische oder rassistische Äußerungen nicht verharmlost werden.



Die queeren Studierenden forderten jetzt die Universitätsleitung auf, ein Disziplinarverfahren gegen Kutschera zu anzustrengen. Die Hochschule müsse sich jetzt "klar positionieren". (dk)