Strafprozess gegen Berliner #ArztOhneNamen beginnt am 19. April

Von Peter Fuchs

Heute, 07:34h,

Der immer wieder auf unbestimmte Zeit verschobene Beginn des Strafprozesses gegen einen Berliner Arzt hat wieder einen Starttermin bekommen. Die Hauptverhandlung gegen den niedergelassenen Mediziner mit HIV-Schwerpunkt soll nach Informationen von queer.de am 19. April vor dem Amtsgericht Tiergarten beginnen. Insgesamt sind elf Verhandlungstage bis in den Juni anberaumt.



Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Jahr 2016 Klage erhoben. Sie wirft dem Arzt "sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses" in fünf Fällen vor. Die mutmaßlichen Opfer sind sich ähnlich: Sie sind jung, schwul oder bisexuell und befanden sich in besonders verletzlichen Situationen, u.a. weil sie befürchteten, sich mit HIV infiziert zu haben. Sie sprachen oft kein oder nur wenig Deutsch, besaßen weder einen deutschen Pass noch eine Krankenversicherung. Der Arzt bestreitet die Vorwürfe (queer.de berichtete).

Die Fälle sollen sich zwischen 2011 und 2013 ereignet haben

Über dem Strafprozess schwebt die Gefahr einer möglichen Verjährung: Der Tatzeitraum der zur Anklage gebrachten Fälle erstreckt sich von August 2011 bis Mai 2013. Dadurch drohen Fälle dieses Jahr zu verjähren, denn in Anschuldigungen dieser Art gilt eine Frist von maximal zehn Jahren.



"Die Frage einer möglichen Verjährung wird – sofern relevant – in der Hauptverhandlung erörtert werden", erklärte Richterin Lisa Jani, Sprecherin für den Bereich des Strafrechts, gegenüber queer.de. Die Entscheidung liege beim zuständigen Spruchkörper, in diesem Fall einem erweiterten Schöffengericht mit jeweils zwei Berufsrichtern und Schöffen. Diese Zusammensetzung ergibt sich durch den besonderen Umfang der zu verhandelnden Sache und einer drohenden Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren.

Mutmaßliche Opfer treten als Nebenkläger auf

Seit den ersten Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft zu diesen fünf Fällen sind sechs Jahre vergangen. Die betroffenen Patienten des Berliner Arztes empfänden den Verfahrensgang als "zermürbend", erklärte die Rechtsanwältin Barbara Petersen gegenüber queer.de. Sie vertritt mit zwei Kolleginnen vier der ehemaligen Patienten, die Nebenklage eingereicht haben. "Für meine Mandanten bedeutet die seit der Anzeigenerstattung bereits verstrichene Zeit und insbesondere die mehrfach erfolgte Verlegung des Beginns der Hauptverhandlung eine fortlaufende psychische Belastung."