"Der Arzt fragte, ob er mich wichsen solle"

Von Peter Fuchs

Heute, 07:36h,

Im Sommer 2013 warst Du 25 Jahre alt und ganz frisch in Deutschland. Warum hast Du den Arzt als Patient aufgesucht?



Es war ein sehr heißer Sommer damals, und mein Harn brannte beim Urinieren. Das kannte ich schon von den Philippinen, dort hatte ich solche Beschwerden öfter im Sommer. Ich war erst seit zwei Monaten in Deutschland und kannte niemanden, denn mein damaliger Partner war noch auf den Philippinen. Ein User in einer Facebook-Gruppe empfahl mir, zu diesem Arzt zu gehen, weil er eine gay-friendly Praxis habe und ich mit ihm Englisch sprechen könne.



Konntest Du damals kein Deutsch?



Noch nicht. Deshalb war es auch praktisch, dass meine Sprachschule in der Nähe der Praxis lag. Ich hatte damals auch noch keine Karte von der Krankenkasse geschickt bekommen und wollte deshalb vorab wissen, wie viel es kosten würde. Ich musste ja selbst bezahlen.

Welche Information hast Du bekommen?



Am Empfang hat mir eine Person in gebrochenem Englisch geantwortet, dass der Arzt das auf Englisch mit mir besprechen würde. In seinem Zimmer hat er mir gesagt, dass es an die 60 Euro kosten würde, hat mir Fragen zu meinen Beschwerden und meinen Lebensumständen gestellt und mich dann in sein Labor geschickt. Ich habe dort eine Harnprobe abgegeben. Danach konnte ich gehen, ich bekam keine Tablette oder so etwas.



Wie ging es weiter?



Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf des Arztes, der mich beunruhigt hat. Ruft Dich auf den Philippinen ein Arzt persönlich an, könnte es etwas Schlimmes sein. Er meinte, dass das Labor vergessen hätte, ein paar Tests zu machen, und ich solle so bald wie möglich in seine Praxis kommen. Wir haben uns für den nächsten Tag um 13 oder 14 Uhr verabredet, genau weiß ich das nicht mehr. Es passte aber gut zu meinen Zeiten in der Sprachschule. Als ich in der Praxis ankam, wunderte ich mich, dass keine anderen Patienten da waren. Eine Person am Empfang war gerade am Gehen und meinte, ich solle warten und dass der Arzt mich reinrufen würde.



Warst Du beim Warten allein?



Ja, ich habe auch keine anderen Mitarbeitenden gesehen. In seinem Zimmer sagte mir der Arzt, dass ich wegen der vergessenen Tests meine ganzen Klamotten ausziehen solle, was ich bis auf die Socken gemacht habe. Ich war zu verlegen, um zu fragen, warum ich ganz nackt sein soll. Auf den Philippinen ist das ein No-Go. Ich kann mit meinem Partner ganz nackt sein, aber nicht mit einem komplett fremden Menschen.



Wie hat die Untersuchung begonnen?



Zuerst hat er bei meinem Penis einen Abstrich genommen. Dann sollte ich mich umdrehen. Auf meine Nachfrage meinte er, dass er auch eine Probe im Analbereich machen müsse. Als ich sagte, dass ich keine Probleme im Analbereich habe, meinte er, er müsse es trotzdem machen. Das war grenzwertig für mich, aber ich konnte auch nicht Nein sagen, weil er ein Arzt ist.



Welche Untersuchung nahm er im Analbereich vor?



Er hat mir einen Finger reingesteckt, was mich überrascht hat. Ich habe nicht verstanden, warum er etwas mit einem Finger testen sollte. Dann steckte er einen zweiten Finger hinein, für mich war das sehr schmerzhaft. Ich meinte, dass es weh tut, er meinte aber, er mache nur einen Test. Dann sagte er, dass ich mich umdrehen solle, und hat begonnen, an meinem Hoden zu ziehen. Ich wusste nicht, warum er das tut. Er hat begonnen, mit meinen Hoden zu spielen. Als ich sagte, dass ich das nicht mag, meinte er, dass es zum Test gehöre. Dann hat er meinen Penis ganz in seine Hand genommen.



Trug er bei der Untersuchung Handschuhe?



Er untersuchte mich mit bloßen Händen und mein Penis wurde ein bisschen steif dabei. Der Arzt fragte, ob er mich wichsen solle. Ich sagte sofort, dass ich das nicht möchte. Dann antwortete er, dass mein Penis aber hart sei. Ich habe gesagt, dass er nicht weitermachen dürfe, weil ich das nicht brauche. Dann hat er gesagt, ich solle mich wieder umdrehen. Ich fragte, ob wir nicht fertig seien. Er verneinte und forderte mich erneut zum Umdrehen auf. Dann begann er wieder meinen Analbereich zu untersuchen. So ging es ein paar Mal hin und her, hinten Analbereich, vorne Penis und Hoden. Er hat zwischendurch auch mit bloßen Händen meine Brust abgetastet. Ich habe mich gewundert, dass er dabei kein Stethoskop benutzte. Es waren mir zu viele Berührungen. Die ganze Zeit war ich nackt bis auf die Socken. Ich habe mich dabei so geschämt, weil ich noch nie nackt in Gegenwart eines Fremden war, der mich überall berührt.



Wie endete die Untersuchung?



Nach circa 30 Minuten habe ich gefragt, ob ich gehen könne, ob er schon alle Tests gemacht habe. Er sagte, dass er vielleicht noch ein paar andere Dinge testen müsse. Er gab mir eine Visitenkarte mit seiner Handynummer, und dass ich ihn immer anrufen könne. Als ich gegangen bin, war die Praxis immer noch leer.



Welche Diagnose hat der Arzt mit Dir besprochen?



Er hat mir nie gesagt, welches Problem ich haben könnte. Eine Woche später habe ich angerufen und die Sprechstundenhilfe hat mir gesagt, dass alles in Ordnung sei. Kurz danach hat mir der Arzt über WhatsApp geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, ihn privat zu treffen. Weil ich seine Telefonnummer nicht eingespeichert hatte, habe ich ihn erst an seinem Profilbild erkannt. Ich habe nicht geantwortet, ihn sofort blockiert und die Nachricht gelöscht. Heute weiß ich, dass es verboten ist, die Kontaktdaten von Patienten für private Zwecke zu nutzen.



Wie hast Du Dich nach der zweiten Begegnung mit dem Arzt gefühlt?



Ich war traurig, weil ich nicht wusste, wem ich davon erzählen könnte. Ich überlegte mir, zur Polizei zu gehen. Dabei hatte ich aber Angst, dass die mich nicht verstehen, weil ich nicht Deutsch spreche. Auf den Philippinen bekommt jemand, der zur Polizei geht, immer Probleme. Immer. Die Polizei macht Deine Anzeige öffentlich, davor hatte ich Angst. Ich wollte es auch nicht meinem damaligen Partner erzählen. Ich hatte Angst, dass er eifersüchtig wird. Ich dachte mir, am besten schlucke ich das alles runter und gehe nicht mehr zu diesem Arzt.



Hat sich Dein Dein Leben danach verändert?



Ich war lange bei keinem Arzt, weil ich Angst hatte, dass mir so etwas wieder passiert. Ich habe mir später immer Ärztinnen gesucht, selbst Zahnärztinnen. Ich wollte weg von dieser Geschichte. Erst als ich besser Deutsch konnte, bin ich auch wieder zu einem Arzt gegangen. Erst einige Jahre später habe ich dann zum ersten Mal einem Freund davon erzählt.

Warum hast Du dann davon gesprochen?



Der Freund, der ebenfalls von den Philippinen kommt, hat mich gefragt, ob er in diese Praxis gehen soll. Der Arzt hat bei der Einführung von PrEP, als es noch Geld gekostet hat, eine kostenlose Möglichkeit angeboten, wenn man sich an einer Fallstudie beteiligt. Ich habe ihm davon abgeraten und ihm von meinem Erlebnis erzählt. Dieser Freund hat mir dann Ende Januar auch den Artikel geschickt, der alles in mir wieder hochgeholt hat.



Welchen Artikel?



Auf einer Webseite in den USA ist ein Artikel über Missbrauchvorwürfe gegen den Arzt erschienen.



Was ging in Dir vor, nachdem Du von den Beschuldigungen gelesen hast?



Ich war überrascht und sehr aufgewühlt. Ich konnte zwei Nächte nicht schlafen. Niemand darf mich zwingen, dass ich mein Geschlechtsteil so intensiv berühren lasse, und mich auch noch fragen, ob er mich wichsen dürfe. Schon gar kein Arzt. Selbst wenn er geglaubt hat, dass ich daran interessiert gewesen sei, wenn ich Nein sage, dann muss er das akzeptieren. Wenn die Person das nicht tut und weitermacht, dann ist es wie eine Vergewaltigung. Es ist so eine Scheiße, wenn das nur Leuten passiert ist, die nicht gut Deutsch sprechen konnten.



Was sind Deine nächste Schritte?



Ich habe mich an einen Freund gewandt, weil ich wusste, jetzt muss ich wieder davon sprechen. Ich konnte es auch meinem jetzigen Partner erzählen. Ich habe Angstattacken und auch depressive Episoden. Deshalb habe ich ein Antidepressivum verschrieben bekommen. Außerdem suche ich psychologische Hilfe und habe demnächst ein Erstgespräch.



Wirst Du bei der Polizei Anzeige erstatten?



Ich bin noch am Überlegen, weil ich gehört habe, dass er ein "society influencer" sei. Deshalb habe ich Angst, dass er mir Probleme in anderen Angelegenheiten machen könnte. Ich habe keine Lust, mich dem auszusetzen, denn mir fällt vieles schwer zurzeit. Es ist gerade alles schwierig genug.



Warum gibst Du dieses Interview?



Die Leute sollen davon wissen, damit niemandem mehr so etwas passieren kann, dass ein Arzt das Vertrauen bei einer Untersuchung missbraucht. Das darf niemanden passieren. Egal, ob schwul, bi oder hetero. Keinem Mann, keiner Frau und keinem Kind.