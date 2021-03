Home-Workout mit "Prince Charming"-Kandidat Sascha

Von Phil Hollister

Heute, 09:28h,

In meinem Vlog auf queer.de möchte ich verschiedenste Themen aus und für unsere Community produzieren. Im Bereich Lifestyle ist sicherlich Fitness angesagt – bei den einen mehr, bei den anderen weniger…



Die Motivierten von euch gehen sicherlich regelmäßig ins Gym und/oder laufen, schwimmen, fahren Fahrrad etc. Zusammen mit dem Fitness-, Personal- und Schwimmtrainer Sascha Vaegs möchte ich aber vor allem diejenigen ermutigen, die sich ungerne zu Hause vom Sofa erheben. Wir planen moderate Trainings-Einheiten, die jeder nach seiner Leistungsstärke schafft. Derzeit arbeiten wir an praktizierbaren Home-Workouts – die sollen auch nach Corona sinnvoll sein!



Sascha war übrigens im vergangenen Jahr Teilnehmer bei "Prince Charming". Wir haben uns auf Instagram "getroffen" und schließlich in Berlin das erste Interview sowie ein weiteres Video produziert (demnächst hier zu sehen).



Der 30-jährige Krefelder, der vor zwei Jahren seine Heimat verließ und nach Köln zog, machte bei "Prince Charming" seine ersten Erfahrungen als Kandidat einer Fernsehshow. Das Interesse für die Medien-Branche hat ihn jetzt gepackt, und wir werden sicherlich bald mehr von ihm im TV sehen. Ich habe ihn auch schon für einige weitere Format-Ideen gecastet. Aber auch dazu demnächst mehr.



Auf Instagram ist Sascha übrigens als @BodyCoachSascha zu finden.



Hier noch ein kurzes "Selfie-Video" von Sascha zum Thema Liegestütze.