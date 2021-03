Autobahnpolizei ermittelt nach homophoben Drohungen an der A 67

Heute, 11:01h,

Auf der A 67 soll es nach einer Meldung der Autobahnpolizei am Samstagnachmittag zu einem schwerwiegenden homosexuellenfeindlichen Vorfall gekommen sein. Demnach ist ein 44 Jahre alter Mann gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz "Rolandshöhe" nach eigenen Angaben von drei Männern im Alter von 21 bis 30 Jahren homophob beleidigt und "massiv bedroht" worden. Unter anderem sollen die Männer angedroht haben, ihre beiden Hunde auf ihn zu hetzen, falls er sich noch mal auf dem Parkplatz oder in Pfungstadt blicken lasse. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand handle es sich bei den Tieren laut der Autobahnpolizei um Listenhunde, also um als besonders gefährlich eingestufte Tiere.



Der Mann verständigte umgehend nach dem Vorfall die Autobahnpolizei. Den Ordnungshüter*innen gelang es daraufhin, das Trio vorläufig festzunehmen. Dabei wurden auch zwei Mobiltelefone sichergestellt, weil die Personen den Vorfall offenbar filmten. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen drohen nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/8756-0. Die Ordnungshüter schließen derzeit nicht aus, dass in diesem Zusammenhang noch weitere Personen betroffen sind. (pm/cw)