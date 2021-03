Saarland: CDU-Ministerpräsident für "sexuelle Identität" im Grundgesetz

Ministerpräsident Tobias Hans (li.) im Gespräch mit dem LSU-Bundesvorsitzenden Alexander Vogt (Bild: Konrad Bauer / LSU Bundesverband)

"Am Saarland wird es sicherlich nicht scheitern, das Grundgesetz an dieser Stelle zu verändern." Das erklärte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans am Sonntag im Gespräch mit LSU-Bundeschef Alexander Vogt zur Frage, ob im Artikel 3 des Grundgesetzes das Merkmal "sexuelle Identität" als verbotene Diskriminierung aufgenommen werden soll.



Gleichzeitig schränkte der mit 43 Jahren jüngste Chef einer deutschen Landesregierung ein, dass andere Parteifreund*innen mit dem verfassungsrechtlichen Schutz von Homosexuellen nicht überfordert werden dürften: "Ich bin kein großer Freund, dass man ein Stöckchen hinhält und am Ende erreicht, dass es auch Leute gibt, die sich dagegen aussprechen müssen, weil sie nicht so weit sind oder weil es Diskussionsbedarf gibt oder irgendwelche Wahlkämpfe im Weg stehen." Man müsse mit den Argumenten überzeugen und könne so am Ende eine breite Mehrheit erzielen. Offen gab er mit Blick auf seine Union zu, "dass es an uns hängt".

Hintergrund ist, dass alle anderen demokratischen Parteien im Bundestag für eine entsprechende Grundgesetzänderung sind, nur Union und die AfD hadern damit bzw. lehnen den Schritt rundweg ab. In der Union signalisierten einige Bundestagsabgeordnete im letzten November und erneut in den letzten Wochen Kompromissbereitschaft (queer.de berichtete). Gleichwohl hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Dezember erklärt, dass die schwarz-rote Bundesregierung derzeit nicht an einer entsprechenden Reform arbeite (queer.de berichtete). Durch die Kampagne "Grundgesetz für alle" hatte die Debatte in den letzten Tagen noch einmal an Fahrt aufgenommen (queer.de berichtete)

Saarland schützt queere Menschen bereits seit zehn Jahren

Das Saarland hatte bereits 2011 den Begriff "sexuelle Identität" in den Antidiskriminierungsparagrafen seiner Landesverfassung aufgenommen. Damals – vor dem Aufstieg der AfD – gab es keine einzige Gegenstimme im Landtag (queer.de berichtete).



Hans beschrieb in dem Gespräch auch, dass ein derartiger Schritt nicht nur Symbolpolitik, sondern wichtig für sexuelle Minderheiten sei: "Wenn etwas Verfassungsrang hat, wenn etwas in die Verfassung geschrieben ist, hat das Auswirkungen auf die Art und Weise wie Menschen zusammenleben in einem Land. Die Verfassung ist ganz wichtig für unser Zusammenleben und hier im Saarland führt das ganz sicherlich auch dazu, dass man sich drei mal überlegt, wie man sich verhält, wenn man damit rechnen muss, dass so etwas dann auch Gegenstand eines Verfahrens vorm Verfassungsgericht werden kann." (dk)