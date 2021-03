Orbán-Regime leitet Verfahren ein: RTL Ungarn zu LGBTI-freundlich

Der Sender RTL Klub unterhält seit 1997 die Ungar*innen mit TV-Perlen wie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei", betreibt aber auch LGBTI-Toleranzkampagnen (Bild: RTL Magyarország)

Heute, 17:03h,

Der ungarische TV-Sender RTL Klub muss sich einem Verwaltungsverfahren der staatlichen Medienaufsicht wegen einer Anti-Homophobie-Kampagne unterziehen. Die Medienaufsicht wirft RTL Klub vor, jugendgefährdendes Material vor 21 Uhr gesendet zu haben. Außerdem wird auf das ungarische Mediengesetz verwiesen, wonach Fernsehsender "für Respekt für die Institution der Ehe und die Familie werben" müssten – dies schließt in Ungarn offenbar keine Regenbogenfamilien ein.



RTL Klub ist derzeit der erfolgreichste Privatsender des Landes; er gehört zu 80 Prozent der in Luxemburg und Köln ansässigen RTL Group, die in Deutschland RTL, Vox, ntv und mehrere andere Sender betreibt.



Hintergrund für die Ermittlungen ist die mehrfache Ausstrahlung von fünfminütigen Clips mit dem Titel "Familie ist Familie", in dem über ihr Leben und Diskriminierungserfahrungen von Regenbogenfamilien gesprochen wird. Zu Wort kommen neben schwulen Vätern und lesbischen Müttern auch Lehrer*innen und Soziolog*innen. Die Spots wurden von der LGBTI-Organisation Háttér Társaság erstellt. RTL Klub hatten den Aktivist*innen Werbezeiten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Direktlink | Derartige Videos sind nach Ansicht der ungarischen Regierung jugendgefährdend

Háttér-Társaság-Sprecher Tamás Dombos kritisierte gegenüber RTL Klub das Vorgehen der Regierung scharf: "Das Ziel ist, LGBT-Organisationen zum Schweigen zu bringen und jegliche gesellschaftliche Debatte über dieses Thema im Keim zu ersticken." Die Organisation hatte bereits in der Vergangenheit davor gewarnt, dass viele Medien in Ungarn aus Angst vor derartigen staatlichen Sanktionen bereits Selbstzensur betrieben und LGBTI-Themen schlicht ausblendeten.

Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei regieren Ungarn seit inzwischen mehr als zehn Jahren mit harter Hand. Immer wieder kritisierten Oppositionelle, dass die Regierung die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt. Zudem kritisierten Menschenrechtsaktivist*innen insbesondere die antiziganistische und extrem LGBTI-feindliche Haltung der Regierung. So setzte Orbán letztes Jahr eine Verfassungsänderung durch, um trans Personen nicht mehr in ihrem Geschlecht anzuerkennen; zeitgleich wurde gleichgeschlechtlichen Paaren neben der Ehe auch die Adoption verboten (queer.de berichtete).



Erst vor wenigen Tagen verließ die Fidesz-Partei die Europäische Volkspartei, der auch die deutschen Parteien CDU und CSU angehören (queer.de berichtete). Orbán erklärte im Anschluss, er wolle Konservative um sich sammeln, die "nicht dem LGBTQ-Wahn verfallen sind" (queer.de berichtete).



Vor zwei Jahren hatte die staatliche Verbraucherschutzbehörde Ungarns Coca-Cola für eine Regenbogen-Toleranz-Kampagne mit Bußgeld belegt, weil die Plakatmotive mit gleichgeschlechtlichen Paaren "die körperliche, geistige, emotionale und moralische Entwicklung von Kindern und Minderjährigen beeinträchtigen" könnten (queer.de berichtete). Wenige Monate zuvor hatte ein staatlicher TV-Sender in einer ganzen Sendung Homo-"Heilung" geradezu beworben – ohne Konsequenzen (queer.de berichtete). (dk)