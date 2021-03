AfD warnt vor trans Frauen: "Sie werden immer wie Männer zuschlagen"

Christine Anderson bei einer Debatte im Europaparlament (Bild: Screenshot Phoenix)

Heute, 11:15h,

Die frauenpolitische Sprecherin der AfD-Landesgruppe im EU-Parlament hat geschlechtlichen Minderheiten vorgeworfen, an einer "offensichtlichen Identitätsstörung" zu leiden und eine Gefahr für Frauen darzustellen. In einem anlässlich des Weltfrauentags veröffentlichten Video schimpfte die hessische Politikerin Christine Anderson insbesondere auf "Gender-Mainstreaming" – also der EU-Strategie zur Gleichberechtigung der Geschlechter.



Hauptthema ist aber die Ablehnung geschlechtlicher Minderheiten: Die frühere Aktivistin der völkischen Pegida-Bewegung zählte in dem rund vierminütigen von der AfD-Landesgruppe veröffentlichten Video etwa queere Selbstbezeichnungen wie "genderqueer" und "butch" auf und fragte kalt: "Oder kennen Sie jemand, der daran leidet?"







Die 52-Jährige behauptete ferner, jeder könne sich sein Geschlecht aussuchen: "Und man kann das auch regelmäßig nach Wunsch minütlich wechseln. Man versucht dabei, eine offensichtliche Identitätsstörung zur Normalität zu machen", so Anderson. Den Prozess des Coming-outs als trans beschrieb Anderson flachsig mit den Worten: "Ich, der Hans, möchte in Zukunft die Hanseline sein."



Laut Anderson würden sich Männer in großer Zahl als trans erklären, um im Frauensport aktiv werden zu können: "Reihenweise Rekorde in Frauensportarten purzeln und werden nach oben korrigiert, weil mehr und mehr Männer sich einfach zur Frau erklären", behauptete Anderson. Ein Beispiel für diese angeblich reihenweise gebrochenen Rekorde nannte die AfD-Politikerin freilich nicht.

"Wer das für verteidigenswert hält, ist einfach nur irre"

Anderson behauptete anschließend in aggressivem Ton, dass trans Frauen eine Gefahr für "biologische Frauen" seien:

Während in den immer gleichen ausgelutschten Sonntagsreden Gewalt gegen Frauen angeprangert und bekämpft wird und man auch immer neue Formen der Gewalt gegen Frauen – im Englischen zum Beispiel "Mansplaining" – erfindet, schafft man nun Möglichkeiten, dass Männer unter dem Deckmantel des Sports ganz offen unter Applaus und mit Bezahlung Frauen krankenhausreif schlagen. Männer mögen sich noch so sehr als Frauen fühlen. Sie werden aber immer wie Männer zuschlagen. Wer das für verteidigenswert hält, ist einfach nur irre.

Das Narrativ von der trans Frau, die nur aus sportlichem Ehrgeiz eine Geschlechtsanpassung durchführt, ist aus den USA nach Deutschland geschwappt. Dort entdeckten die Republikaner bereits vor Jahren trans Menschen als neuen Sündenbock, da die Akzeptanz von Homosexualität zuletzt gestiegen ist – und Homophobie daher kaum noch Wählerstimmen einbringt.



Zunächst wurde eine Bedrohungskulisse über den angeblichen Hang von trans Menschen, in öffentlichen Toiletten Frauen oder Kinder zu belästigen, aufgebaut – der Streit entbrannte insbesondere im Swing-State North Carolina, das ein viel kritisiertes Gesetz erlassen hatte (queer.de berichtete). Später machten die Republikaner insbesondere trans Schülerinnen, die am Schulsport teilnehmen, zu Feinbildern. So führte Idaho letztes Jahr ein Gesetz ein, wonach sich trans Schülerinnen im Schulsport nicht mit cissexuellen Schülerinnen messen dürfen (queer.de berichtete). Auch Ex-Präsident Donald Trump setzte in der ersten Rede nach dem Ende seiner Präsidentschaft auf diese neue Art der Transphobie (queer.de berichtete).



Christine Anderson ist bereits mehrfach durch LGBTI-feindliche Äußerungen aufgefallen. So kritisierte sie letztes Jahr Quoten in Hollywood-Filmen mit der Bemerkung, dass angeblich 99,8 Prozent der Weltbevölkerung heterosexuell, weiß und nicht-behindert sei (queer.de berichtete).



Auch die AfD-Bundestagsfraktion setzt zunehmend auf Trans-Feindlichkeit: "Aus dem Kampf für die Frau [ist] längst ein Kampf gegen die biologische Frau geworden", polterte die AfD-Politikerin Nicole Höchst etwa letzte Woche in einer Rede im Bundestag. (dk)