Brutaler Mord in Ostflandern: Tatmotiv Homophobie?

Belgische Medien veröffentlichten dieses Bild des Opfers David Polfliet

Heute, 15:41h,

Ein heimtückischer Mord erschüttert Belgien: In der Gemeinde Beveren ist am Samstag die Leiche des 42-jährigen schwulen Mannes David Polfliet aufgefunden worden. Als Tatmotiv wird von Medien und Verbänden Homophobie vermutet. Wie der deutschsprachige Belgische Rundfunk meldet, hat die Polizei drei Minderjährige wegen schwerem Tatverdachts festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Jungen aus dem Ortsteil Beveren-Kieldrecht und zwei 17-jährige Jungs aus Beveren-Verrebroek und dem nahe gelegenen Antwerpen. Sie hatten sich am Sonntag auf Wachen gestellt.



Wie Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichten, sollen die drei Jugendlichen ein Fake-Profil in einer schwulen Dating-App angelegt und Polfliet damit in einen Park gelockt haben. Die drei sollen ihrem Opfer zunächst gedroht und Geld verlangt haben. Als Polfliet sich weigerte, soll sich eine wüste Schlägerei entwickelt haben. Einer der Verdächtigen soll dann ein Messer gezückt und das Opfer getötet haben. Der Mann habe heftige Verletzungen durch Schläge aufgewiesen.



Die Polizei hat Homosexuellenhass als Tatmotiv noch nicht bestätigt. Laut dem flämischen Fernsehsender VRT prüfen die Beamtinnen und Beamten Verbindungen der mutmaßlichen Täter zu zwei weiteren Raubüberfällen auf schwule Männer in der Region. Auch hier sollen Jugendliche ihre Opfer über eine Dating-App in die Falle gelockt haben.



Die flämische LGBTI-Organisation Çavaria zeigte sich nach der Tat geschockt. Man strebe eine Zivilklage an, weil die gesamte queere Community von dieser Tat betroffen sei.



Çavaria is diep geschokt over het recente nieuws van het voorbije weekend.



Wij zullen de zaak dan ook van nabij opvolgen en ons burgerlijke partij stellen.



https://t.co/k6KbKuoqeB çavaria (@cavariatweet) March 8, 2021 Twitter / cavariatweet

Politiker*innen entsetzt

Führende Politiker*innen zeigten sich entsetzt: Der belgische Premierminister Alexander De Croo erklärte etwa auf Twitter, es laufe ihm beim Gedanken an die Tat kalt den Rücken herunter. Familie und Freund*innen des Opfers sprach er sein Mitgefühl aus. "Eines ist völlig klar: Wir werden diese Gewalt bei uns nie akzeptieren", so De Croo am Montag. Am Dienstag hisste er eine Regenbogenflagge an seinem Amtssitz.



In ons land is er geen plaats voor haat. Love wins.



Pas de place pour la haine dans notre pays. Love wins. pic.twitter.com/JTLXFtUktb Alexander De Croo (@alexanderdecroo) March 9, 2021 Twitter / alexanderdecroo

Außenministerin Sophie Wilmès ergänzte: "In Belgien kann unsere Geschlechtsidentität und/oder sexuelle Orientierung – trotz aller Fortschritte – noch immer zu Gewalt und sogar zum Tod führen. Das ist vollkommen inakzeptabel", so die liberale Politikerin, die letztes Jahr auch kurzzeitig erste weibliche Premierministerin Belgiens war.



In België kan onze genderidentiteit en/of seksuele geaardheid – ondanks alle vooruitgang op dat vlak – leiden tot geweld en zelfs de dood. Dat is volkomen onaanvaardbaar. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer. #Beveren https://t.co/Zi1g9gkKrQ Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) March 8, 2021 Twitter / Sophie_Wilmes

Vize-Premierministerin Petra De Sutter, eine trans Politikerin, fragte: "Was treibt Menschen so weit in ihrem Hass, dass sie einen Mann töten, nur weil er andere Männer mag?"



Afschuw. Verdriet. Medeleven. Wat drijft mensen zo ver in hun haat dat ze een man vermoorden, enkel en alleen omdat hij op mannen valt.



Laten we deze laffe moord in de meest krachtige verwoordingen veroordelen. En volledig komaf maken met homo- en transfobie, ook hier bij ons. Petra De Sutter (@pdsutter) March 8, 2021 Twitter / pdsutter

Auch die christdemokratische Innenministerin Annelies Verlinden verurteilte die Vorfälle scharf: "In einer erwachsenen Gesellschaft gibt es keinen Platz für homophobe Gewalt. Die Handlungen in Beveren sind völlig inakzeptabel", so Verlinden.



In een volwassen samenleving is er geen plaats voor homofoob geweld. De gebeurtenissen in #beveren zijn volstrekt onaanvaardbaar. Ik leef mee met de familie en vrienden van het slachtoffer. Annelies Verlinden (@AnneliesVl) March 8, 2021 Twitter / AnneliesVl

In den letzten Jahren hatte es in Belgien bereits mehrfach brutale schwulenfeindliche Übergriffe gegeben. 2012 sorgte der Mord am Schwulen Ihsane Jarfi für Entsetzen (queer.de berichtete). Der Fall weckte damals Erinnerungen an den Mord an Matthew Shepard 1998 in den USA. Die vier Täter wurden zweieinhalb Jahre nach dem Mord zu 40 Jahren Haft bzw. lebenslänglich verurteilt (queer.de berichtete). (dk)