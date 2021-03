Nach #ActOut kommt #TeachOut

Heute, 04:16h,

Einen guten Monat nach 185 queeren Schauspieler*innen zeigen nun auch queere Lehrer*innen in Deutschland Gesicht. "In Anlehnung an den #ActOut zum ActOut-Manifest der Süddeutschen Zeitung haben wir #TeachOut gestartet", heißt es auf der Website zu der neuen Kampagne. "Unter #TeachOut zeigen wir uns sichtbar als queere Pädagog*innen in den sozialen Medien (Instagram, Twitter, Facebook), um uns für mehr Selbstverständlichkeit queerer Vielfalt im Bildungsbereich einzusetzen."



Als eines von drei Hauptzielen will #TeachOut das Bildungssystem insgesamt diskriminierungsfreier gestalten: "Jede Person ist gut, so wie sie ist, und wird so angenommen und darf sich wohlfühlen." Darüber hinaus soll "die Vielfalt der Gesellschaft auch in unseren Bildungseinrichtungen sichtbar" gemacht werden. "Wir wollen queere Vielfalt entproblematisieren", heißt es weiter in dem kurzen Manifest. "Vielfalt ist eine Selbstverständlichkeit und eine Chance – aber niemals ein Defizit!"

Drei Lehrer*innen sprechen über ihr Coming-out

Zum Auftakt von #TeachOut berichten drei Mitglieder der Kampagne auf Zeit Online von ihren Diskriminierungserfahrungen. So traute sich die lesbische Braunschweiger Lehrerin Gun nicht, sich schon während ihres Referendariats zu outen, für das sie bewusst in eine andere Stadt gezogen war. "Ich habe evangelische Religion studiert und gerade in diesem Fachbereich gibt es immer noch sehr viele starke konservative Positionen", erzählt die 31-Jährige dem Jugendressort ze.tt. "Ich wollte nicht, dass meine Sexualität bei Menschen eine Rolle spielt, die mich bewerten oder irgendeinen Einfluss darauf haben, ob ich den Abschluss schaffe oder nicht."



Der Hamburger Lehrer Frank wurde nach seinem bisexuellen Coming-out angefeindet. "Als ich den Kummerkasten unserer Klasse ausleerte, fand ich darin Zettel mit Sätzen wie 'Bisexuelles Arschloch', 'Wir brauchen keinen schwulen Lehrer' und 'Verpiss dich'", berichtet er sich auf Zeit Online. "Mich hat das verletzt, also habe ich es noch am selben Tag angesprochen."



Anfeindungen und Grenzüberschreitungen kommen nicht nur von Schüler*innen, sondern auch von Eltern und Lehrkräften. "Eine Kollegin sagte zum Beispiel auf dem Gang zwischen Lehrer*innen- und Klassenzimmer zu mir: 'Ach, du bist bi? Holen du und dein Mann euch dann manchmal eine Bi-Maus ins Haus?', zitiert das Onlinemagazin die Dortmunder Lehrerin Assiba. "Das fand ich so krass übergriffig. In dem Moment habe ich es aber einfach weggelacht. Es hatte gerade eh zum Unterricht geklingelt und ich wollte kein Fass aufmachen."

"Ich möchte für Schüler*innen eine Vorbildfunktion übernehmen"

Ihr Coming-out bereuen jedoch alle drei Lehrer*innen nicht. "Ich möchte für Schüler*innen eine Vorbildfunktion übernehmen und zeigen: Lehrer*innen können auch queer sein und das ist völlig in Ordnung", sagt Assiba. "Ich habe mir vorgenommen, das Thema öfter im Unterricht zu behandeln, wenn es sich anbietet. Als Deutschlehrerin kann ich den Schüler*innen zum Beispiel sehr gut Texte und Medienbeiträge zur Analyse geben, die queere Themen behandeln."



An andere Lehr*innen, Referendar*innen, Erzieher*innen, Pädagogik-Student*innen und -Dozent*innen aus der LGBTI-Community appelliert #TeachOut, in sozialen Medien ebenfalls von ihren Erfahrungen zu berichten. Mit dem Hashtag #TeachOut und Verlinkungen zu den offiziellen Kampagnenseiten auf Instagram und Facebook können die einzelnen Beiträge vernetzt und zusammen sichtbar werden. (mize)