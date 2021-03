Warum Thierse mehr, nicht weniger Widerspruch braucht

Von Norbert Blech

Heute, 15:07h,

Seit Tagen hagelt es im Streit um "Identitätspolitik" auf Minderheiten, vor allem auf queere Menschen, nieder. Die SPD distanziere sich von Thierse, "um sich im queeren Milieu lieb Kind zu machen", schrieb die "Welt". Sozialdemokraten wollten sich als "'tief verstörte' Mitfühlende der diversen Geschlechtergemeinschaft hervortun", ätzte die "FAZ". Die Partei müsse sich "zwischen queerem Akademiker und Frau an der Aldi-Kasse" entscheiden, kommentierte der "Focus", der die "Ehe für alle" als "identitätspolitisch queeres Projekt allererster Ordnung" darstellte und die SPD-Forderung nach einem "nationalen Aktionsplan gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie und Gewalt gegen LSBTIQ" ins Lächerliche zog. "Hart aber fair", die Macher von "Papa, Papa, Kind: Homo-Ehe ohne Grenzen?", haben auch schon bei queer.de für eine Recherche für eine mögliche Sendung nachgefragt.



Das sind nur einige Beispiele der Debatte der letzten Tage. Mehr mediale Distanz zu einer Minderheit geht kaum noch, und alles führte zu einem queerfeindlichen Diskurs in sozialen Netzwerken, in dem Kommentare wie "Die sollen sich nicht so aufspielen" oder "Was wollen die denn noch?" noch die harmlosesten waren. Über die Kommentarfunktion von queer.de erhielten wir so viele menschenfeindliche Botschaften bis Bedrohungen wie schon lange nicht mehr.



Wir haben seit einigen Jahren Rechtsextreme im Bundestag und in allen Landesparlamenten, in sozialen Netzwerken eine Pandemie von menschenfeindlicher Hetze und entsprechenden persönlichen Angriffen. Und ein Großteil der deutschen Medien debattiert nun im Wahljahr über "Identitätspolitik" und "Cancel Culture" – Kampfbegriffe, die sich gegen den Einsatz für Minderheiten richten und in Wirklichkeit Kritik in ihrem Sinne "canceln" sollen. Es sind Kampfbegriffe der rechten Hetzer, gegen die man sich kaum noch wehren kann, wenn sich ihre Narrative in der Mitte etablieren (und Begriffe, gegen die man sich auch kaum wehren kann, weil sie einen unendlich großen Bereich abdecken; man vergleiche bereits den in Deutschland halbwegs chancenlosen Begriff "Homo-Propaganda" mit den Narrativen "Gender-Ideologie" bzw. "Gender-Gaga", die viel mehr Menschen etwa mit einer Ablehnung geschlechtergerechter Sprache abholen, aber auf weit mehr Ablehnung und Ausgrenzung zielen und entsprechend wirken).



"Endlich wehrt sich die Mitte gegen die neuen Ideologen", kommentierte die "Welt" zu Thierse – und meinte damit die "Zumutungen eines radikalen Aktivistentums" der "linken Identitätspolitik". Währenddessen bezieht sich der AfD-Politiker Alexander Gauland in Hetzbeiträgen bereits genüsslich auf Thierses Rhetorik.

Eine virulente Debatte wird viral

Die Debatte um "Identitätspolitik", die den bei den Wähler*innen nicht so populären und von Rechten massiv bekämpften Einsatz für Minderheiten gegen eine angebliche und nie groß definierte Politik "für alle" ausspielt, als wäre das ein tatsächlicher Gegensatz, ist nicht neu. Sie wurde auch schon von Sahra Wagenknecht oder Boris Palmer geführt (der Grünen-Politiker hat sich bereits wieder zu Wort gemeldet). Schon da zeigte sich die viele Ablehnung, zu der das führt, und das Absurde: Der Einsatz für Menschen, die etwa schwul oder schwarz geboren werden und für diese (Teil-)Identität angegriffen und ausgegrenzt werden, wird pauschal als "ideologisch" diffamiert – und nicht hinterfragt wird zugleich beispielsweise der jahrzehntelange Einsatz für katholische Gläubige (eine selbst gewählte Identität, wenn man so will). Bei den Rechten und Bedürfnissen queerer Menschen bestand großer Nachholbedarf. Dass sich manche Debatten im LGBTI-Bereich ewig ziehen und nicht abgeschlossen sind, liegt dabei auch an den Trippelschritten der Politik, an der konstanten Gegenwehr von Union und mancher Medien.



Nun hat die Debatte mit voller Wucht die Regierungspartei SPD erreicht. In ihrem erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Entwurf des Wahlprogramms fordert sie, den Antidiskriminierungsartikel des Grundgesetzes um das Merkmal "sexuelle Identität" zu erweitern (queer.de berichtete) – und führt jetzt eine Debatte, als wäre nicht nur dieses Ziel, sondern der ganze Verfassungsartikel überflüssig und dem Gemeinwohl entgegengesetzt. Dieser setzt seit 1949 das Benachteiligungsverbot übrigens nicht in Abwägung zu vermeintlichen Interessen der "normalen Menschen", wie Thierse es ausdrückte.



Wobei Debatte führen der falsche Ausdruck ist: Eigentlich hatte zunächst nur Wolfgang Thierse einen Kommentar veröffentlicht, der, schlimm wie er war, dennoch eher eine überschaubare Debatte auslöste. Dann wurde ihm bekannt, dass Esken und Kühnert in einem Brief an wenige Empfänger*innen, der primär der queeren Community nach dem aus dem Ruder gelaufenen "Jour Fixe"-Talk Solidarität versichern sollte, auch seine Einlassungen indirekt in einem Nebensatz kritisierten – weil sie "ein rückwärtsgewandtes Bild der SPD" zeichneten, "das Eure Community, Dritte, aber eben auch uns verstört" (queer.de berichtete).



Eine erpresste Debatte



Aus dieser winzigst kleinen, halböffentlichen und von den Mainstream-Medien zunächst kaum beachteten Mücke machte Thierse einen Elefanten, bot selbst indirekt und unaufgefordert seinen Parteiaustritt an, woraus viele Medien ganz im Sinne Thierses ein unberechtigtes "Cancel Culture"-Phänomen bastelten: Seht hin, liebe Leser, Thierse wird wegen seiner Ansichten "ausgegrenzt" ("Tagesspiegel") – und letzlich drohe "uns" das allen. Esken versuchte in Panik, die plötzliche Debatte einzufangen – und das nicht im Sinne von Minderheiten, sondern der Partei. So versicherte sie dem "verdienstvollen Genossen", dass man sich nicht von ihm distanziere oder für ihn schäme, und warf dafür queer.de, letztlich die queere Community, unter den Bus (queer.de berichtete). Kühnert schwieg. Gebracht hat das wenig: Das offenbar auch an der Parteibasis verfangende Narrativ, die SPD verrate die Interessen der einfachen Arbeiter*innen, wenn sie sich für Minderheiten einsetze, ging viral weiter durch viele Medien und soziale Netzwerke.



In der für Minderheiten schädlichen Debatte, in der Medien und Thierse noch nachlegten und nachlegten und nachlegten, hörte man seitdem aus der SPD-Führung fast nichts. Man kann das als Versuch werten, das Feuer nicht weiter anzufachen. Aber es brennt, und es braucht eine ordentliche Löschung. Es braucht – nicht nur aus der SPD, sondern aus allen demokratischen Parteien, aus den wichtigsten Menschenrechtsverbänden, von unseren Verbündeten und Mitstreiter*innen im gleichen Boot – eine klare wie beherzte Argumentation, warum man sich für Minderheiten einsetzt und warum das anderen Interessen nicht entgegensteht, sondern diese vernünftig und notwendigerweise ergänzt.



Diese dringend notwendige Verteidigung vermeintlicher "Identitätspolitik" muss übrigens nicht in die Tiefe gehen – die Debatte um den "kleinen Mann", der bei dieser Politik angeblich unter den Tisch falle, wird paradoxerweise größtenteils hinter Paywalls oder in irgendwelchen halböffentlichen Briefen geführt, und das kleinteilig, wirr und pseudo-intellektuell. Was es braucht, ist beispielsweise folgende Argumentation: Man kann über das ein oder andere streiten. Man kann auch manche Ängste haben (die eine fortschrittliche Partei allerdings nehmen, statt wiederholen und legitimieren sollte, wie Thierse es etwa früher zur Ehe für alle und zum Bildungsplan tat). Aber wenn der Einsatz für Minderheiten grundsätzlich in Frage gestellt wird, wenn diese diffamiert, ausgegrenzt oder zurückgedrängt werden, widersprechen wir mit voller Kraft. Wir nehmen die Anliegen von Minderheiten ernst und verteidigen sie und lassen uns dabei nicht einschüchtern, nicht auseinander dividieren. Rassismus oder Homophobie und zunehmend Transphobie müssen benannt werden können und dürfen nicht ohne Widerspruch bleiben. Nur so kann eine vielfältige Gesellschaft gelingen.

Das Appeasement von SPDqueer

Was es nun übrigens am allerwenigsten braucht, ist der peinliche Thierse-Appeasement-Versuch, den sich der SPDqueer-Bundessprecher Sascha Roncevic am Mittwoch in einem "Cicero"-Interview geleistet hat (als erste Stellungnahme zum Thema und natürlich hinter einer Paywall, so dass vor allem die nicht gänzlich korrekte Überschrift "Wolfgang, wir stehen hinter dir" hängen bleibt). Der stellvertretende Bundesvorsitzende der LGBTI-Arbeitsgemeinschaft der Partei versucht – zu bemerkenswert aggressiven Fragen – in manchen Punkten durchaus eine gelassene Verteidigung der queeren Community gegen die Thesen Thierses, etwa wenn er dem Vorwurf, dass eine Opferperspektive angeblich Argumente ersetze, entgegenhält: "Aber es ist doch ein Unterschied, ob man sich als Opfer fühlt oder ein Opfer ist. (…) Warum darf man diese Gewalterfahrung nicht mit in den Diskurs einbringen?"



Man dürfe das aber "bloß nicht als absolutes Argument hinstellen", schränkt Roncevic dann allerdings sofort imaginär ein. Mehrfach distanziert er sich von Thierse-Kritiker*innen: Die SPDqueer habe den Politiker "gar nicht öffentlich abgekanzelt". "Das waren einzelne Mitglieder. Aber wir als AG haben nie ein Statement abgegeben, in dem es heißt, Wolfgang Thierse sei reaktionär." Die SPDqueer teile Thierses FAZ-Kommentar "nicht in allen Punkten", Roncevic stimmt ihm aber unter anderem in dem Punkt zu, dass der raue Ton mancher Debatte der Sache nicht dienlich sei. "Ich glaube aber, [Thierse] verwechselt das Anliegen der Leute mit der Art und Weise, wie einige Leute das kommunizieren. Aber das ist eben nur ein Teil der Community. Es gibt nicht die queere Community."



Roncevic greift so Thierse, den er für seinen Einsatz gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit lobt, mit Samthandschuhen an, die von Thierse Angegriffenen aber bekommen einen Tritt in den Hintern. Besonders peinlich wird es, als er sich im Zusammenhang des "Jour Fixe"-Talks von Alfonso Pantisano – LSVD-Bundesvorstand und Landesvorsitzender der SPDqueer in Berlin – distanziert: "Alfonso Pantisano war in dieser Runde das einzige SPDqueer-Mitglied, er hat aber nicht für die AG gesprochen. Er war halt in einer langjährigen Beziehung mit einem Schauspieler, der sich nicht geoutet hat, und er hat darunter gelitten. Alle anderen haben auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Diskussion eskaliert ist, aber das waren Mitglieder der Initiative Act up [gemeint ist #ActOut; d. Red.]. Ich tue mich aber schwer damit, andere Leute zu verurteilen, wenn sie sehr emotional sind. Ich kann nur sagen: Ich hätte anders reagiert und anders argumentiert."



So wird mal eben ein hochverdienter Aktivist der eigenen Partei und der Bewegung geopfert, um Thierse und der Partei zu gefallen, und wird zugleich das Motiv bedient, Aktivist*innen mit berechtigten Anliegen als emotionale Schreihälse zu diffamieren. Bereits eine Pressemitteilung von SPDqueer zu dem Talk las sich so, als wolle man sich für seine queeren Mitgenoss*innen bei der Partei entschuldigen, als wolle man der Basis bloß nicht zu lästig werden. Das gilt wohl auch für den Koalitionspartner auf Bundesebene: Zur Vorstellung der queeren Punkte im SPD-Wahlprogramm schrieb Roncevic noch einen Beipackzettel samt Vorab-Wähler'innenbeschimpfung: "Kritiker*innen, die der SPD entgegenhalten, warum wir diese Ziele nicht bereits in den vergangenen Jahren umgesetzt haben, möchten wir daran erinnern, dass dies bisher nicht an unserem Willen, sondern am Fehlen progressiver Mehrheiten gescheitert ist."



Letztlich ist das die Selbst-Aufgabe queerer Politik. Das ist zu wenig für die SPDqueer, zu wenig für die SPD und zu wenig für die Gesellschaft. Wer die Rhetorik von Thierse und Co. über "Identitätspolitik" weiter laufen lässt, wird keine progressive Politik umsetzen können.