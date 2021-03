Ghana zieht Daumenschrauben für Schwule und Lesben an

Der Kampf für gleiche Rechte dürften in Ghana noch lang sein (Bild: Facebook / LGBT+ Rights Ghana

Im westafrikanischen Ghana findet derzeit eine Kampagne gegen sexuelle Minderheiten statt: Zwei Wochen nach einer Razzia auf eine LGBTI-Organisation brachten Abgeordnete unlängst einen Antrag ins Parlament ein, der Bürgerrechtsaktivitäten für die Rechte von Homo- und Bisexuellen verbieten würde. Mit dem Gesetz solle "ausdrücklich das Eintreten für Homosexualität in ihrer heutigen und zukünftigen Formen" gegen das Gesetz verstoßen, kündigte der Abgeordnete Samuel Nartey George vom Nationaldemokratischen Kongress (NDC), der größten Oppositionspartei des Landes, auf Facebook an. "Mögen wir uns im Kampf gegen die Seuche und Perversion, die Homosexualität darstellt, vereinigen. So wahr uns GOTT helfe", erklärte George weiter. Der NDC sieht sich eigentlich als progressive Partei und ist Teil der sozialistischen Internationale.



George erklärte außerdem, dass sein Gesetzentwurf jene Ideale verteidige, "die uns als Volk Identität geben". Damit sollen die augenblicklich existierenden Gesetze gegen Homosexualität ergänzt werden.



Erst Ende Februar hatte die Polizei eine Razzia gegen das erst einen Monat zuvor eröffnete Zentrum der Organisation "LGBT+ Rights Ghana" in der Hauptstadt Accra durchgeführt. Kurz zuvor hatte die Nationale Bischofskonferenz der katholischen Kirche die Regierung aufgefordert, das Zentrum stürmen zu lassen. Die Einrichtung ist bis heute geschlossen.



Ministerin: Homo-Verbot "nicht verhandelbar"

Sozialministerin Adwoa Safo von der regierenden konservativen Neuen Patriotenpartei betonte außerdem, dass das Verbot von Homosexualität "nicht verhandelbar" sei. "Diese Praxis ist bei uns verpönt", so Dafo. Derzeit steht auf Homosexualität in Ghana drei Jahre Haft.



Gegen die Erstürmung des LGBTI-Zentrums protestierten 67 international bekannte schwarze Geschäftsleute und Stars in einem Offenen Brief, in dem es heißt: "An unsere ghanaischen LGBTQIA-Familie: Wir sehen euch und wir hören euch. Wir bewundern eure Stärke, euren Mut und eure Tapferkeit, diejenigen zu sein, die ihr seid. Ihr tut das, obwohl es gefährlich ist." Unterschrieben wurde der Brief unter anderem von Schauspieler Idris Elba ("Luther", "Star Trek Beyond"), Netflix-Marketingchefin Bozoma Saint John und Supermodel Naomi Campbell.



Ähnliche homophobe Kampagnen hatte es bereits zuvor in anderen afrikanischen Ländern gegeben. Nigeria verschärfte etwa 2014 die Gesetze gegen Homosexuelle massiv (queer.de berichtete). International gab es dafür Kritik, im Land erntete die Regierung aber Lob von der Bevölkerung und der katholischen Kirche.

Bevölkerung lehnt Toleranz gegenüber Homosexuellen mit großer Mehrheit ab

Auch in Ghana dürfte die Hetze wegen der tief in der Bevölkerung verankerten Homophobie nicht kontrovers sein. Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit für die Verfolgung Homosexueller ist. Einer im Februar veröffentlichten Umfrage des Africa Centre for International Law and Accountability (ACILA) zufolge sieht die Bevölkerung Homosexualität nach Korruption als das zweitgrößte Problem des Landes an. Demnach sprechen sich 87 Prozent dagegen aus, dass Homosexuelle öffentlich über ihre Diskriminierung sprechen und sich organisieren dürfen. Unterschiede gibt es vor allem zwischen Gläubigen und Nicht-Gläubigen: So lehnen 91 Prozent der Muslim*innen und 87 Prozent der Christ*innen Schwule und Lesben ab, aber nur 33 Prozent der relativ kleinen Gruppe der ghanaischen Atheist*innen.



Deutschland hat Ghana übrigens bereits 1993 das Prädikat "sicheres Herkunftsland" verliehen. Damit werden praktisch alle Geflüchteten als Schein-Asylbewerber gebrandmarkt und können leicht abgeschoben werden. Wiederholte Forderungen von Aktivist*innen und den Grünen, diese Einstufung wegen der LGBTI-Verfolgung anzupassen, sind bislang auf taube Ohren gestoßen. (dk)