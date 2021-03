Wird der Regenbogenkiez die Coronakrise überleben?

Von Phil Hollister

Ich lebe seit fast 20 Jahren in Berlin und habe sowohl viele schöne Stunden in Cafés, Bars und Clubs im Regenbogenkiez in Schöneberg verbracht als auch viele nette neue Leute dort kennengelernt.



Auch die diversen Shops in der Maaßenstraße, Motzstraße, Eisenacher Straße, Kalckreuthstraße sowie der Fuggerstraße habe ich regelmäßig besucht.



Besonders für die schwule Ü30-Generation ist der Kiez eine tolle Alternative, um seinesgleichen auch außerhalb der Online-Welt zu treffen. Und zwar in einem sicheren Umfeld.



Doch dieser wichtige Schutzraum ist durch die Coronakrise ernsthaft bedroht. Deshalb besuchte ich Olaf Möller, Vorstand im Regenbogenfonds der schwulen Wirte e.V. Wir unterhielten uns über die aktuelle Situation der Gewerbetreibenden.



Der Regenbogenfonds, der auch das queere Stadtfest veranstaltet, hat seinen Ursprung in der Gründung der KAB (Konzertierte Aktion lesbisch-schwuler Wirtschaft in Berlin) im Jahre 1992 – einem Zusammenschluss von damals 15 Berliner Szenewirten. Die Gründung der KAB wiederum ist ein Ergebnis der Arbeit des Schwulen Überfalltelefons von Mann-O-Meter. Anlass boten anhaltende Übergriffe auf Schwule. Mit gemeinsamen Aktionen sollte der Gewalt mehr Selbstbewusstsein und Entschlossenheit entgegengesetzt werden.



Wer mehr über den Regenbogenfonds der schwulen Wirte e.V. erfahren möchte, den empfehle ich den Besuch der Webseite.



In einem zusätzlichen Video berichtet Olaf Möller über die aktuelle Lage des Lesbisch-schwulen Stadtfests in Berlin, das nach derzeitigen Planungen am 2. und 3. Oktober 2021 stattfinden soll. Aber auch das ist nicht sicher.