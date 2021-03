Amazon stoppt Verkauf von Büchern, die queere Menschen für geisteskrank erklären

Autor Ryan T. Anderson ist ein Philosoph, der in Büchern Büchern wie "What Is Marriage? Man and Woman: A Defense" oder "When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment" die Minderwertigkeit von Homo- oder Transsexuellen propagiert

Der amerikanische Konzern Amazon verkauft keine Bücher mehr, "die LGBTQ+-Identität als Geisteskrankheit bezeichnen". Wie US-Medien berichten, geht dies aus einer Antwort des Versandhändlers aus Seattle an die LGBTI-feindlichen republikanischen Senatoren Marco Rubio, Mike Lee, Josh Hawley und Mike Braun hervor.



Zuvor hatten die vier Bundespolitiker Amazon-Chef Jeff Bezos zu einer Stellungnahme aufgefordert, weil das Sachbuch "When Harry Became Sally" ("Als Harry Sally wurde") im Februar aus dem Katalog des Buchhändlers entfernt worden war. Grund war, dass Autor Ryan T. Anderson trans Menschen pauschal unterstellt hatte, an einer Geisteskrankheit zu leiden. Laut den vier Republikanern erkläre das Buch aber lediglich "bessere Wege, um mit einer Geschlechtsstörung umzugehen". Mit der Entfernung des Buches missbrauche Amazon seine Marktmacht, "um eine wichtige Stimme zum Schweigen zu bringen, nur weil diese sich nicht dem Gruppendenken anschließt", so Rubio, Lee, Hawley und Braun. Hintergrund ist, dass Amazon in den USA mehr als die Hälfte aller gedruckten Bücher und 80 Prozent aller E-Books verkauft.

Amazon-Sprecher Brian Huseman verteidigte den Schritt und erklärte, Amazon biete eine in seinen Büchern eine große Anzahl von Standpunkten. Man behalte sich aber vor, "bestimmte Bücher nicht zu verkaufen".



Während viele Konservative und sogenannte "Free Speech Activists" die Entfernung des Buches als Zensur verurteilen, begrüßte die LGBTI-Organisation GLAAD den Schritt von Amazon: "Es gibt eine antiquierte und schandhafte Gleichsetzung der queeren Identität mit Geisteskrankheit", heißt es in einer Erklärung. Diese Bücher seien eine Falschinformationskampagne, deren einziges Ziel es sei, queeren Menschen – besonders trans Jugendlichen – Schaden zuzufügen. (dk)