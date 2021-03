Demi Lovato ist "zu queer" für ein Date mit einem cis Mann

Demi Lovato spielt bei "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" die ESC-Sängerin Katiana, die nach dem isländischen Vorentscheid ihren Arm verliert (Bild: Netflix)

Die 28-jährige US-Künstlerin Demi Lovato hat in einem Interview mit der Frauenzeitschrift "Glamour" ausführlich wie nie zuvor über ihre sexuelle Orientierung gesprochen. "Mit zunehmenden Alter bemerke ich, wie queer ich wirklich bin", so die in Dallas aufgewachsene Sängerin und Schauspielerin.



In dem Interview sprach Lovato offen darüber, wie sie 2018 nach einer Überdosis Drogen im Krankenhaus gelandet und fast gestorben sei. Sie hatte damals drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitten. Das habe sie gezwungen, ihr Leben neu zu betrachten. Auch die Auflösung ihrer Verlobung mit US-Schauspieler Max Ehrich 2020 habe eine Rolle in ihrer Selbstfindung gespielt: "Im vergangenen Jahr war ich mit einem Mann verlobt, und als es nicht funktionierte, sagte ich mir: 'Das ist ein riesiges Zeichen.' Ich dachte, ich würde mein Leben mit jemandem verbringen. Aber jetzt, da ich es nicht wollte, fühlte ich mich erleichtert, dass ich meine Wahrheit leben konnte."



Gegenwärtig, so Lovato weiter, fühle sie sich "zu queer", um mit einem cissexuellen Mann auszugehen. Als sie mit einer Frau zusammen war, habe sie sich gedacht: "Das gefällt mir viel besser." Bei Männern habe sie oft viel mehr die Freundschaften als die sexuelle Anziehung gesucht.

Lovato setzt sich seit Jahren lautstark für LGBTI-Rechte ein. 2014 wurde deshalb etwa in Russland ein Auftrittsverbot für die Sängerin gefordert, 2016 boykottierte sie wegen LGBTI-feindlicher Gesetze den Bundesstaat North Carolina. Über sich selbst als queere Person sprach sie zum ersten Mal im Juli 2020.



Ihre Karriere im Showgeschäft begann Lovato als Disney-Schauspielerin in Kinderserien wie "Barney und seine Freunde" oder Teenie-Serien wie "Endlich Pause" ("As The Bell Rings"). Danach war sie in mehreren Serien und Filmen zu sehen, zuletzt in der Netflix-Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", in der sie in einer Nebenrolle eine isländische ESC-Sängerin spielt. Weit mehr ist sie aber als Sängerin bekannt. Ihr größter musikalischer Erfolg war der weltweit erfolgreiche Song "Échame la culpa", ein Duett mit Luis Fonsi aus dem Jahr 2017. (cw)