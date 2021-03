Der erste Schwule im Heavy Metal packt aus

Heute, 06:19h, noch kein Kommentar

Rob Halford ist der legendäre Sänger von Judas Priest, einer der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten. Über 50 Millionen verkaufte Alben und unzählige Awards krönen die Erfolgsstory der Band. Halfords persönliche Geschichte ist darüber hinaus außergewöhnlich. Er war der erste berühmte Sänger, der in der Machowelt des Heavy Metal seine Homosexualität öffentlich machte. Jahrzehntelang hatte er seine sexuelle Orientierung geheim gehalten und war darüber depressiv und drogenabhängig geworden.

In seiner jetzt auf Deutsch erschienenen Autobiografie "Ich bekenne" (Originaltitel: "Confess") erzählt der Sänger ungewöhnlich offen von seinen Kämpfen. "Es gab viele Momente in meinem Leben, in denen ich dachte, nicht mehr atmen zu können", schreibt Halford. "Es gab die klaustrophobischen, erdrückenden Jahre, so viele, in denen ich mich ertappt fühlte. Ich war Sänger einer der größten Heavy-Metal-Bands der Welt und war doch zu ängstlich, der Welt mitzuteilen, dass ich schwul war."

Memoiren "werden eine Menge Menschen schockieren"



"Ich bekenne" ist am 15. März 2021 bei Heyne Hardcore erschienen

Zugleich wird man auf über 500 Seiten Zeug*in der außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte von Judas Priest. "Meine Memoiren werden den Leser glücklich machen. Sie werden den Leser traurig machen. Sie werden einige Menschen verärgern", so Halford. "Und sie werden eine Menge Menschen schockieren."



Rob Halford, geboren 1951 im englischen Birmingham, war zwischen 1972 und 1991 Judas-Priest-Mitglied und ist nach einer Pause seit 2003 erneut in der Band. Bekannt wurde er für seine Stimmgewalt und Lederoutfits, die zum Erkennungszeichen eines ganzen Genres wurden. 1998 outete er sich gegenüber "MTV News" als schwul.



In einem Interview mit der "Schwäbischen Zeitung" hatte Halford 2018 eine Vermutung geäußert, warum Homosexualität in der Heavy-Metal-Szene nach wie vor ein Tabu ist: "Ich würde sagen, es ist ähnlich wie beim Fußball: Es ist eine traditionelle Männer-Sache – und alles, was von der Regel abweicht, wird von der breiten Masse nicht akzeptiert. Man muss da einfach bestimmten Parametern entsprechen, sonst ist man nicht Teil davon", erklärte der Sänger (queer.de berichtete). Das sei "zwar traurig, aber Realität". Es bedeute aber nicht, "dass es keine schwulen Metal-Musiker und keine schwulen Metal-Fans gibt. Auch Homos hören Metal." (cw)

Infos zum Buch



Rob Halford: Ich bekenne. Die Autobiografie des Sängers von Judas Priest. Aus dem Englischen von Stephan Glietsch, Philip Bradatsch. 528 Seiten. Heyne Hardcore. München 2021. Hardcover: 24 € (ISBN 978-3-453-27343-6). E-Book: 18,99 €