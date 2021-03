Jede*r Vierte hat Probleme mit LGBTI-Kolleg*innen

Heute, 06:50h,

Ein offener Umgang mit der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität am Arbeitsplatz stößt zwar mehrheitlich auf Zuspruch, aber immer noch auf große Vorbehalte. Das geht aus einer vom Job-Portal Indeed in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor.



Die größte Akzeptanz für ein Coming-out am Arbeitsplatz erhalten demnach Lesben und Schwule (66 Prozent), gefolgt von Bisexuellen (63 Prozent) sowie Asexuellen (57 Prozent). Trans Menschen kämpfen nach Einschätzung der Befragten am meisten mit der Akzeptanz der Kolleg*innen (51 Prozent).

Männer haben mehr Vorbehalte als Frauen

Die Arbeit mit homo- und bisexuellen Kolleg*innen finden der Studie zufolge 80 Prozent der Befragten "völlig unproblematisch", 72 Prozent bewerten die Zusammenarbeit mit trans Menschen als unproblematisch. Männer haben dabei weitaus häufiger ein Problem, gemeinsam mit trans Personen zu arbeiten als Frauen: Acht Prozent der männlichen Befragten gaben an, dass die Zusammenarbeit für sie "sehr problematisch" wäre, bei den weiblichen Befragten waren es drei Prozent.



Sollte eine LGBTI-Person im Team nach ihrem Coming-out diskriminiert werden, würde nur fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland (45 Prozent) diese offen verteidigen. 38 würden andere auf das diskriminierendes Verhalten aufmerksam machen, 26 Prozent ein solches Handeln vorgesetzten Personen bzw. dem Betriebsrat melden.



25 Prozent sehen zuviel LGBTI-Unterstützung



Für Erwerbstätige sind nach wie vor eine angenehme Unternehmenskultur (60 Prozent) und Gleichberechtigung (49 Prozent) die wichtigsten Faktoren bei einem Arbeitgeber. Ein Engagement für Diversität beurteilen nur 15 Prozent der Befragten als eines der Hauptkriterien.



Auch die Förderung benachteiligter Gruppen kommt bei einem Viertel der Umfrageteilnehmenden nicht gut an: 25 Prozent gaben an, dass die Unterstützung von LGBTI im Job aus ihrer Sicht überhandnehme. Mit anteilig fast einem Drittel vertreten besonders die männlichen Befragten diese Auffassung, 18 Prozent der Frauen unterstützen diese Aussage.

Befragt wurden über 1.000 erwerbstätige Personen

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1.027 erwerbstätige Personen zwischen dem 5. und 8. März 2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind nach Angaben des Unternehmens repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Fragen wurden nur Erwerbstätigen gestellt.



Die zentralen Fragen lauteten: "Was meinen Sie: Wie groß wäre die Akzeptanz an Ihrer Arbeitsstelle für ein Coming-out der nachfolgenden sexuellen Identitäten eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin?" und "Wie wäre es für Sie, mit einem Kollegen/einer Kollegin zusammenzuarbeiten, der/die die unten jeweils aufgeführte sexuelle Orientierung oder Identität lebt?".



Jede*r Dritte in Deutschland nicht offen im Job



Im vergangenen Jahr kam eine gemeinsame Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Universität Bielefeld zu dem Ergebnis, dass fast jede dritte LGBTI-Person die eigene sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität vor den Kolleg*innen versteckt (queer.de berichtete). 30 Prozent der Lesben, Schwulen und Bisexuellen werden demnach in Deutschland im Arbeitsleben diskriminiert, unter den trans Menschen sind es sogar mehr als 40 Prozent. (cw/dpa)