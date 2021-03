Essener Bischof fordert "wertschätzende Neubewertung der Homosexualität"

Heute, 14:36h, noch kein Kommentar

In einem Brief an alle Pfarreien im Bistum Essen hat Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck eine "ernsthafte und zutiefst wertschätzende Neubewertung der Homosexualität" durch die katholische Kirche verlangt. Nach dem Nein des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare habe er zahlreiche Zuschriften von Seelsorgerinnen und Seelsorgern erhalten, die ihm ihre offene Ablehnung der Position des Vatikans übermittelt hätten, berichtete Overbeck nach einer Mitteilung des Bistums vom Freitag.



Die kirchliche Lehre verlange "dringend eine erweiterte Sichtweise auf die menschliche Sexualität", so Overbeck. Die Erklärung der Glaubenskongregation habe viele Menschen mit einer homosexuellen Orientierung gekränkt und verletzt. Eine solche Position werde in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptiert. Die Haltung der Gläubigen dürfe vom Vatikan nicht ignoriert werden. Zudem sei es ein "Zeichen der Begleitung", wenn ein Pfarrer bei schwulen und lesbischen Paaren "über das Gute ihres Lebens einen Segen" spreche. Damit könne gezeigt werden: "Im Namen der Kirche ist Gott in dieser Beziehung gegenwärtig."

Die Glaubenskongregation hatte am Montag klargestellt, dass die Kirche nicht befugt sei, homosexuelle Paare zu segnen, weil diese Liebesbeziehungen ausnahmslos "Sünde" seien (queer.de berichtete).



Overbeck ist seit 2009 Bischof von Essen. Seither hat er seine Einstellung zu Homosexualität grundsätzlich geändert. So machte er etwa noch 2010 Stimmung gegen Schwule und Lesben, indem er ihnen vorwarf, mit ihrer sexuellen Orientierung der Natur zu widersprechen (queer.de berichtete). Später traf er sich mit LGBTI-Aktivist*innen und äußerte sich seither zurückhaltender über die angebliche Minderwertigkeit der gleichgeschlechtlichen Liebe. (dk)