Schwulenberatung Berlin sucht rechtliche*n Berater*in für LSBTI* Geflüchtete

Die Schwulenberatung Berlin sucht als Elternzeitvertretung (Juni 2021- Juli 2022)



eine*n rechtliche*n Berater*in

für LSBTI* Geflüchtete

(75-100% Wochenarbeitszeit).



Aufgaben:

• Rechtliche Beratung von LSBTI* im Asyl- und Migrationsrecht

• Beratung zur Asylantragstellung

• Vorbereitung auf die Anhörung

• Begleitung zur Anhörung

• Beratung im Dublin-Verfahren

• Einlegen von Rechtsmitteln in Klage- und Eilverfahren und /oder Vermittlung an Rechtsanwält*innen

• Erstellung von Stellungnahmen und Expertisen

• Publikation in Zeitschriften für Asyl- und Migrationsrecht

• Kooperation mit weiteren Beratungsstellen und Rechtsanwält*innen im Asyl- und Migrationsrecht



Anforderungen

• Volljurist*in mit zweitem juristischen Staatsexamen oder vergleichbare Qualifikation

• Bereitschaft zu Fortbildungen

• Deutsch- und Englischkenntnisse (C1 und höher)

• Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten

• Sensibler Umgang mit traumatisierten Menschen

• Bereitschaft zur Arbeit mit LSBTI* sensibler Sprachmittlung

• Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung und Rassismus

• Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit



Erwünscht

• Berufserfahrung im Asyl- und Migrationsrecht

• Kenntnisse in weiteren Sprachen



Aussagekräftige Bewerbungen bitte mit Kennwort A3/2021/5 bis zum 11. April 2021

per Email an: ,

per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.



Bewerbungen von Menschen mit Migrationserfahrung sind explizit erwünscht.



Bei Fragen bitte ebenfalls an wenden.