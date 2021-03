England: Zensus fragt erstmals nach sexueller Orientierung

Die Statistikbehörde Office for National Statistics interessiert sich erstmals für die sexuelle Orientierung der britischen Bürger*innen (Bild: rodnae-prod / pexels

Bei einer Volkszählung in Großbritannien sind Bürger*innen erstmals nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt worden. Die Beteiligung am "Census 2021" mit dem Stichtag 21. März ist per Gesetz vorgeschrieben. Die Antwort auf die Frage, ob jemand etwa hetero-, homo- oder bisexuell ist, ist jedoch freiwillig.

Dies teilte die Statistikbehörde Office for National Statistics mit, die für die Zählung in England und Wales zuständig ist. Nordirland hat parallel einen eigenen Zensus, Schottland hat seine Volkszählung coronabedingt auf das kommende Jahr verschoben.



Der Zensus findet alle zehn Jahre statt. Dieses Mal will die Regierung insbesondere ein Bild über die Lebensumstände in der Pandemie und nach dem Brexit gewinnen. (cw/dpa)