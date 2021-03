Homo-Hasser*innen klauen Regenbogenflaggen von katholischen Kirchen

Heute, 13:48h,

Die Protestaktion vieler Kirchengemeinden gegen das vatikanische Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare hat eine Gegenreaktion ausgelöst: Am Wochenende sind mehrere an katholischen Gebäuden angebrachte Regenbogenfahnen gestohlen und teilweise verbrannt worden. Mehrere Gemeinden machen ihre Empörung über diese Aktionen in sozialen Medien publik. Außerdem betonen sie, dass die Kirche nicht Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verurteilen dürfe.



Die Laurentiuskirche im münsterländischen Warendorf meldete am Sonntag, dass eine angebrachte Fahne am Vortag "gewaltsam abgerissen" worden sei. "Da dies schon einigen Aufwand voraussetzt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich nicht einfach um beliebigen Vandalismus gehandelt hat, sondern um einen gezielten Protest gegen die Aktion", heißt es auf der Facebook-Seite der Kirchengemeinde. "Es ist kein neues Phänomen, dass sich bestimmte Kreise in Gesellschaft und Kirche mit der Vielfältigkeit von Lebensformen schwertun und keine andere Form der Auseinandersetzung kennen als Ausschluss und Aggression."



Auch aus dem schwäbischen Böblingen wird ein Regenbogen-Diebstahl gemeldet: Nach einem Bericht der "Kreiszeitung" (Bezahlartikel) ist eine Flagge vom Geländer des Gemeindezentrums im Stadtteil Diezenhalde abgerissen und verbrannt worden. Laut Diakon Martin Rebmann sei eine neue Flagge aber nur wenige Stunden später angebracht worden – dieses Mal einen Stock höher, damit Vandalismus erschwert wird. Pfarrer Karl Kaufmann erklärte am Sonntag in einer Predigt, dass er trotz des Verbots aus dem Vatikan weiter homosexuelle Paare segnen werde. "Das kann ich nicht verweigern", so Rebmann. Auch auf der Facebook-Seite der katholischen Kirche Böblingen prangt die Regenbogenfahne: "Wir in Böblingen setzen uns weiterhin für eine offene, liebende und bunte Kirche ein!", heißt es.



Ähnliche Szenen spielen sich auch im tiefkatholischen Österreich ab. In Feldkirch, der zweitgrößten Stadt des westlichsten Bundeslandes Vorarlberg, beklagte etwa die Pfarrgemeinde Altenstadt, dass ebenfalls in der Nacht zum Sonntag eine Regenbogenflagge vom Fahnenmast vor der Kirche geklaut worden sei. In Richtung des Diebes oder der Diebin hieß es auf der Facebook-Seite der Gemeinde: "Also, liebeR Irgendjemand, man macht nicht Dinge kaputt, die einem nicht gehören. Wenn dir etwas nicht passt, kannst du es uns gerne auch sagen!" Man werde trotz des Diebstahls weiter auf Homosexuelle zugehen: "Die Willkommen-An-Alle-Einladung steht natürlich immer noch!" Außerdem sei bereits eine neue Regenbogenfahne bestellt worden.



Unabhängig von der Fahnenaktion kritisierten viele Pfarrer in ihren Sonntagspredigten die Haltung des Vatikans gegenüber sexuellen Minderheiten. In der Gemeinde St. Bartholomäus im hessischen Groß-Zimmern sagte Pfarrer Frank Blumers etwa: "Es gibt keine Ausländer in der Kirche und auch die sexuelle Orientierung ist nicht wichtig in der Kirche. Wir sind keine Moralagentur, sondern uns muss es um den Glauben und um Jesus Christus gehen. Das ist mir ganz wichtig: Einen Segen darf niemand verweigern."



Besonders katholische Jugendorganisationen sind in der Frage der Unterstützung schwuler und lesbischer Paare aktiv. Die Jugend im Bistum Mainz startete sogar eine Aktion: Sie rief Gläubige auf, ihnen Bilder zu schicken, in denen sie ein buntes #LoveIsNoSin-Schild in der Hand halten. Daraus wollen sie anschließend eine Collage anfertigen.



Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ergänzte: "Gott ist Liebe. Die Liebe zweier Menschen zueinander – egal ob in hetero- oder homosexuellen Partner*innenschaften – kann aus unserer Sicht niemals Sünde sein." Anführer dieser Diözese ist Bischof Gebhard Fürst, einer der erbittertsten Homo-Gegner in den Führungsetagen der katholischen Kirche Deutschlands (queer.de berichtete).



Der Vatikan hatte am vergangenen Montag mit dem ausdrücklichen Segen des Papstes ein Schreiben der römischen Glaubenskongregation veröffentlicht, in dem klargestellt wurde, dass die Kirche grundsätzlich nicht befugt sei, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen (queer.de berichtete). Unzulässig sei jede Segnungsform, die eine homosexuelle Partnerschaft anerkenne. Dies hat in der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum einen Sturm der Entrüstung ausgelöst (queer.de berichtete). Mehr als 200 Theologie-Professorinnen und -Professoren protestierten in einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben gegen das Segnungs-Verbot aufgrund der sexuellen Orientierung (queer.de berichtete). (dk)