"Call Me By Your Name 2" ohne Armie Hammer?

Heute, 11:42h,

In Hollywood verdichten sich die Gerüchte, dass die Fortsetzung des Erfolgsfilms "Call Me By Your Name" ohne Armie Hammer gedreht werden wird. Noch gibt es zwar keine offizielle Bestätigung, der gewöhnlich gut informierte Entertainment-Insider Daniel Ritchman erklärte jedoch, dass die von Hammer gespielte Figur Oliver mit einem neuen Schauspieler besetzt werden wird. Dies wurde allerdings noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Zudem ist völlig unklar, durch wen Hammer ersetzt wird.



Grund für diesen Schritt sind mehrere Vorwürfe sexueller Gewalt gegen Hammer: Im Januar behaupteten mehrere Frauen, Hammer habe sie in Beziehungen sexuell missbraucht. Eine berichtete von verstörenden Kannibalismusfantasien des 34-Jährigen. Daraufhin feuerte die Künstleragentur WME im Februar den Hollywoodstar. Vor wenigen Tagen beschuldigte eine Frau den Schauspieler außerdem, sie 2017 vier Stunden lang brutal vergewaltigt zu haben. Die Polizei von Los Angeles bestätigte inzwischen, dass sie gegen Hammer ermittle. Über seine Rechtsabteilung wies er sämtliche Vorwürfe zurück und erklärte, alle sexuellen Beziehungen seien einvernehmlich gewesen.

Hammer spielte in dem oscarprämierten Film "Call Me By Your Name" den 24-jährigen Amerikaner Oliver, der im Italien der Achtzigerjahre eine Beziehung mit dem 17-jährigen Elio (Timothée Chalamet) beginnt. Regisseur Luca Guadagnino bestätigte bereits im April 2020, dass Hammer und Chalamet sowie mehrere andere Darsteller bei der Fortsetzung in ihre alten Rollen schlüpfen werden (queer.de berichtete).



Die Hauptdarsteller Chalamet und Hammer sind beide heterosexuell, ebenso wie Autor André Aciman, auf dessen Romanvorlage aus dem Jahr 2007 "Call Me By Your Name" basiert. Aciman hat bereits 2019 eine "Call Me By Your Name"-Fortsetzung unter dem Titel "Find Me – Finde mich" veröffentlicht (queer.de berichtete). Darin wird die Geschichte der Hauptfiguren über einen längeren Zeitraum weitererzählt. (cw)