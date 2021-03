Daniel Küblböck für tot erklärt

Daniel Küblböck in einem PR-Bild für seine Teilnahme an "Let's Dance" 2015 (Bild: RTL)

Daniel Küblböck ist tot. Wie bunte.de und die "Passauer Neue Presse" (PNP) berichten, ist der Tod des Sängers vom Amtsgericht Passau festgestellt worden. So seien im Bundesanzeiger und in der PNP bereits Todeserklärungen zu finden. "Als Zeitpunkt des Todes wird der 09.09.2018, 08:55 Uhr (Ortszeit) festgestellt", heißt es dort. Zu diesem Zeitpunkt war der Sänger nach Angaben der Reederei vom Schiff "Aida Luna" gesprungen, als es sich gerade im Nordatlantik knapp 200 Kilometer vor der Küste der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador befunden hatte (queer.de berichtete).



Weiter heißt es in der Todeserklärung: "Der Beschluss wird mit Rechtskraft wirksam. Die Kosten des Verfahrens fallen dem Nachlass zur Last." Der Antrag auf Feststellung seines Todes war laut PNP von Ex-Assistentin Silke Lerch gestellt worden.



Damit endet eine langjährige Odyssee. Letztes Jahr war bereits ein Antrag, dass der Sänger für tot erklärt werden sollte, eingegangen. Sein Vater wollte dies damals aber stoppen (queer.de berichtete). Dafür hätte er aber Beweise vorlegen müssen, dass sein Sohn noch lebt.

Einer von Bohlens ersten DSDS-Stars

Küblböck war durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Ende 2002 schlagartig berühmt geworden. Er wurde zwar "nur" Dritter hinter Alexander Klaws und Juliette Schoppmann; seine von DSDS-Juror Dieter Bohlen produzierte Debütsingle "You Drive Me Crazy" schoss sofort auf den ersten Platz der deutschen Charts. Die "Superhusche" (Eurogay) outete sich damals als bisexuell.



Danach wurde er noch mehr zu einem Medienphänomen, etwa durch die Teilnahme an der ersten Staffel der Dschungelshow (queer.de berichtete). Gegen 2007 änderte er sein Image und machte mehr anspruchsvolle Musik, insbesondere Jazz. Er sorgte aber auch weiter für Boulevardschlagzeilen, etwa mit seinen Beziehungen oder weil er von einer Millionärin adoptiert wurde.



Nach seinem Verschwinden in Nordamerika gab es wilde Spekulationen, ob sich der damals 33-Jährige das Leben nehmen wollte. Sein Vater berichtete von Wesensveränderungen und psychischen Problemen Küblböcks. In seinen letzten Bildern in sozialen Netzwerken ist es er außerdem in Frauenkleidern zu sehen. In dem nicht verifizierten Instagram-Konto wurden die Hashtags #transformation und #transexuelle genutzt. Während einige Medien spekulierten, dies könne der Vorbereitung auf eine Rolle gedient haben, gab es keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Transidentität – auch sein Vater hat derartige Vermutungen stets zurückgewiesen. (cw)