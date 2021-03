Erstmals schwuler Mann auf 50-Pfund-Schein

Stolz präsentiert die britisch-nordirische Zentralbank ihren neuen Schein umrahmt von einem Code und einer Regenbogenfahne (Bild: Bank of England)

Die "Bank of England", die Zentralbank für Großbritannien und Nordirland, hat am Donnerstag ihre neue 50-Pfund-Note vorgestellt. Auf den 15 Zentimeter breiten Scheinen ist der Wissenschaftler Alan Turing (1912-1954) abgebildet. Turing ist vor allem für seinen Beitrag zur Entschlüsselung von Nachrichten bekannt, die im Zweiten Weltkrieg vom deutschen Kriegsgegner mit den sogenannten Enigma-Maschinen kodiert wurden. Fortan konnten die britischen Militärs bei ihrer Kommunikation unbemerkt mitlesen. Dieser geheimdienstliche Vorteil hat laut Expert*innen den Krieg verkürzt. Nebenbei schaffte Turing auch noch die theoretischen Grundlagen für die moderne Computertechnologie.



Das Mutterland dankte dem Kriegshelden seine Tat aber nicht: Turing wurde im Jahr 1952 wegen einer homosexuellen Beziehung von einem Gericht verurteilt. Um eine Haftstrafe zu umgehen, willigte er in eine Hormonbehandlung ein, die seinen Sexualtrieb hemmen sollte. Zwei Jahre später nahm er sich das Leben – im Alter von nur 41 Jahren. Die Verurteilung wurde 2013 posthum aufgehoben (queer.de berichtete).

Geheimdienstchef: Turing war Ikone der LGBT-Community

Der Direktor des britischen Geheimdiensts GCHQ, Jeremy Fleming, würdigte Turing als eine der weltweit größten Ikonen der LGBT-Community. "Turing wurde gefeiert für seine Genialität und verfolgt, weil er schwul war. Sein Vermächtnis ist eine Erinnerung daran, dass es wertvoll ist, alle Aspekte der Vielfalt zu würdigen", so Fleming.



Die neue Banknote ist aus einem Kunststoffgemisch hergestellt, das die Scheine länger haltbar macht als Papiergeld. Die Scheine sollen am 23. Juni in Umlauf kommen. Umgerechnet ist der Schein gegenwärtig 58 Euro wert.



Auf den anderen Pfund-Scheinen befinden sich – neben Königin Elisabeth II. – der Kriegs-Premierminister Winston Churchill (fünf Pfund), Schriftstellerin Jane Austen (zehn Pfund) und Maler William Turner (20 Pfund). Auf der bisherigen 50-Pfund-Note waren der Erfinder James Watt und der Ingenieur Matthew Boulton abgebildet gewesen. (dpa/dk)