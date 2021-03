CSD Köln erneut verlegt

Heute, 15:03h, noch kein Kommentar

Der Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST) muss erneut an den CSD-Terminen drehen: Das CSD-Straßenfest soll nun vom 27. bis 29. August stattfinden – und damit eine Woche früher als Anfang Februar angekündigt (queer.de berichtete). Die CSD-Demonstration wird ebenfalls um eine Woche auf den 29. August vorgezogen. Traditionell fand die Parade vor Corona immer am ersten Sonntag im Juli statt. Der vom CSD unabhängige Dyke* March Cologne ist weiter für Samstag, den 3. Juli geplant.



Hintergrund der Verlegung sind Terminüberschneidungen durch Verschiebungen in der Corona-Pandemie. Die CSD-Wochen, an denen es viele Pride-Veranstaltungen geben soll, sollen weiterhin zwischen dem 21. August und 5. September steigen. Damit würden erstmals Straßenfest und CSD-Parade nicht am Ende der CSD-Wochen stattfinden.



"Beim ColognePride mit bis zu 1,5 Mio internationalen Besucher*innen sind in der Planung nicht nur lokale oder regionale Events, sondern auch nationale und internationale Pride-Events zu berücksichtigen. Diese sind auch für unsere Besucher*innen von sehr großer Bedeutung", teilte der KLuST mit. Als Beispiel nannte er die Eurogames in Kopenhagen.



Zudem kündigte der KLuST eine Kooperation mit dem zeitgleich im knapp zwei Autostunden entfernten Münster an. "Die in Münster am Samstag und in Köln am Sonntag stattfindende Demonstrationen werden zusammen eine noch größere Strahlkraft für die LGBTIQ* Community in NRW haben", so die Organisator*innen. Selbstverständlich würden weitere Entwicklungen der Corona-Pandemie in die Planungen einbezogen.

CSD-Straßenfest in Duisburg abgesagt

Auch viele andere CSD-Organisator*innen sind unsicher, wie und wann der Pride dieses Jahr coronakonform durchgeführt werden kann. Deshalb wurde etwa vor wenigen Tagen das für den 31. Juli geplante CSD-Straßenfest in Duisburg abgesagt. Die Organisator*innen des Vereins DUGay e.V. plant für diesen Tag aber weiterhin die Hissung der Regenbogenflagge durch Oberbürgermeister Sören Link (SPD) um 12 Uhr vor dem Rathaus, der sich eine Demonstration anschließen soll. (dk)