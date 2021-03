Österreich: Bischöfe begehren gegen Verbot der Segnung auf

Heute, 15:54h, noch kein Kommentar

Auch im tiefkatholischen Österreich ist die Empörung über das vor gut einer Woche vom Vatikan bekräftigte Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare groß. Selbst Bischöfe machen ihrem Unmut Luft. "Man kann nie genug segnen", sagte etwa der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler am Mittwochabend in der ORF-Nachrichtensendung "ZIB Nacht". Glettler ist in der Österreichischen Bischofskonferenz für Ehe und Familie zuständig.



Seine Position sei, dass Menschen die Segnung nicht verweigert werden dürfe, wenn diese "ausdrücklich um einen Segen bitten und diesen Weg mit der Kirche gehen wollen". Dies sei auch die Position "vieler Bischöfe und auch vieler Seelsorger und Seelsorgerinnen". Glettler entschuldigte sich zudem bei Schwulen und Lesben für die unbarmherzige Haltung Roms: Jene, "die betroffen sind, die sich auch jetzt von der Kirche wieder zurückgewiesen fühlen, bitte ich um Verzeihung", so der 56-Jährige.

"Für mich sind Homosexuelle keine Christen zweiter Klasse"

Bereits am Dienstag hatte Bischof Josef Marketz aus der Diözese Gurk-Klagenfurt in der ORF-Sendung "Kärnten heute" angedeutet, dass er sich über das vatikanische Verbot hinwegsetzen werde: "Für mich sind Homosexuelle keine Christen zweiter Klasse und natürlich werde ich ihnen auch immer einen Segen erteilen. Das worum in der Kirche gestritten wird, ist die Form, aber da gehe ich davon aus, dass das im Einzelfall besprochen wird und dann auch erteilt wird, dieser Segen, dieses gute Wort für sie und ihr Leben", so Marketz.



Bischof Josef Marketz würde Schwule und Lesben, die es ernst meinen, segnen (Bild: Diözesan-Pressestelle / Daniel Gollner)

Auch der Wiener Kardinal Christoph Schönborn zeigte sich am Mittwoch im Interview mit der Nachrichtenagentur Kathpress "nicht glücklich" über die homosexuellenfeindliche Order aus Rom. Er verstehe, dass sich viele Menschen verletzt fühlten. Auch der 76-Jährige deutete an, dass Verbot brechen zu werden: "Wenn die Bitte um den Segen keine Show ist, also nicht nur eine Art Krönung von einem äußerlichen Ritual, wenn die Bitte um den Segen ehrlich ist, es wirklich die Bitte um den Segen Gottes für einen Lebensweg ist, den zwei Menschen, in welcher Situation auch immer, zu gehen versuchen, dann wird man ihnen diesen Segen nicht verweigern."



Auch in der deutschen Kirche rumort es: Der Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, äußerte am Mittwoch sein Unverständnis über das Verbot (queer.de berichtete). Andere Bischöfe unterstützen jedoch eine unnachsichtige kirchliche Haltung gegenüber Schwulen und Lesben – zu ihnen gehört der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. (dk)