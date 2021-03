Jannik Schümann hatte "schönsten Lockdown" mit seinem Freund Felix

Dieses Foto mit seinem Freund Felix Kruck hatte Jannik Schümann am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 mit einem Kuss-Emoji bei Instagram gepostet (Bild: jannik.schuemann / instagram

Der Corona-Lockdown ist für Schauspieler Jannik Schümann nach eigenen Worten bislang eine gute Probe für seine Beziehung mit seinem Freund Felix gewesen. "Wir hatten den schönsten Lockdown, den man sich vorstellen kann", sagte der 28-Jährige im Podcast des Männermagazins "Esquire" (ab Minute 30). Er sei "total der Beziehungsmensch", sagte Schümann weiter. "Ich liebe Beziehung, ich liebe Vertrauen."

Schürmann hatte Ende Dezember bei Instagram ein inniges Foto mit seinem Freund gepostet und sich damit in der Öffentlichkeit als schwul geoutet (queer.de berichtete). Dafür habe er ausschließlich positive Reaktionen erhalten, sagte er im Podcast. "Und es hat mir total Hoffnung gegeben, dass wir doch schon so weit sind".

Schümann spielte mehrfach queere Rollen

Der Schauspieler wurde durch Filme wie "9 Tage wach" oder "Dem Horizont so nah" bekannt. Mehrfach war er auch in queeren Rollen zu sehen. Im Fernsehspielfilm "Mein Sohn Helen" (2015) spielte er etwa eine trans Jugendliche und in der Bestsellerverfilmung von Andreas Steinhöfels "Die Mitte der Welt" übernahm er die Rolle des Nicholas. In der zweiten Staffel der Historienserie "Charité" (2019) verkörperte er den schwulen Sanitätsoffizier Otto. (cw/dpa)